Mohamed Salah
© AFP

Schon wieder

Salah-Eklat: Riesen-Wirbel wegen Bild seiner Töchter

25.12.25, 21:52
Teilen

Obwohl Mohamed Salah derzeit mit Ägypten beim Africa Cup spielt, sorgt er erneut für Schlagzeilen. 

Die letzten Monate für Mohamed Salah waren ereignisreich. Der 33-jährige Liverpool-Star flog nach einem öffentlichen Streit mit Coach Arne Slot zwischenzeitlich sogar aus dem Kader. Auch ein Abgang von den Reds war nicht mehr undenkbar. 

Liverpool-Star Salah mit Last-Minute-Siegtreffer für Ägypten
Salah schreibt nach Krach bei Liverpool-Comeback Geschichte
FC Liverpool: Entscheidung um Mo Salah gefallen

Doch zuletzt entschuldigte er sich und konnte wieder mit sportlichen Leistungen glänzen. Die Gemüter beruhigten sich, vorerst zumindest. Denn obwohl er nun in Marokko beim Afrika Cup aufläuft, sorgt sein letztes Posting erneut für viel Wirbel.

Erneut Wirbel wegen Weihnachts-Bild

Wie bereits im Vorjahr postet der gläubige Muslim ein Bild mit Weihnachtsbaum, für viele Gläubige ein absolutes No-Go. Obwohl Salah auf dem Foto nicht einmal zu sehen ist, sondern nur seine beiden Töchter, wird ihm jede Menge Hass unter dem Bild entgegengebracht.

Für viele Muslime ist es unverständlich, wieso der englische Meister seinen Kindern die christliche Tradition überhaupt näherbringt. Einen ähnlichen Shitstorm löste er bereits im Vorjahr aus, als die ganze Familie mit Weihnachts-Pullis unter dem Christbaum posierte. Mit der Fortsetzung der Tradition dürfte er sich abermals zu seinem eigenen Weg bekennen.

Wie die Fans im Stadion reagieren, bleibt abzuwarten. Das nächste Spiel Ägyptens steigt am Freitag gegen Südafrika, dort möchte Salah wieder mit Toren für Schlagzeilen sorgen.

