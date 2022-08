Sheeran: Kisten-Trick für Wien-Shows

Am 1. und 2. September rockt Sheeran in Wien. Mit Mega-Show und Bühnen-Trick.

Pop. Der Countdown am Megascreen zeigt noch 3 Minuten und 30 Sekunden. Plötzlich öffnet sich eine Backstage-Türe und zwei stramme Roadies schieben eine Kiste in einem abgesperrten Korridor zur Bühne, die in der Stadion-Mitte steht. Völlig unverdächtig.

Nur Tour-Insider – und ab jetzt auch die ÖSTERREICH-Leser – wissen es: In der Kiste kauert Ed Sheeran! So schräg rollt er zu seinen Rekord-Konzerten. So war es am Donnerstag in Warschau. So wird es auch am 1. und 2. September bei seinem Wien-Doppelpack sein. Das irrste Entree für die spektakulärste Show des Jahres.

Wie im Prater. Unter dem Motto Mathematics fährt Sheeran auch im Happel-Stadion mit einem unglaublichen Revue-Mix aus Prater und Oktoberfest auf. 360°-Bühne, Hydraulikelemente, Drehscheibe und ein beweglicher Rundum-Screen. Wie ein überdimensionales Ringelspiel! Und darauf liefert Ed eine im wahrsten Sinne abgefahrene Show: Zu 23 Mitsing-Hymnen wie Castle on the Hill, Galway Girl oder Bad ­Habits dreht er Hunderte Runden. Hüpft dazwischen auf eine Hydraulik-Plattform und grinst dazu von sechs herzförmigen Video-Wänden.

Herzbeben. Eine unglaubliche Materialschlacht, bei der trotzdem viel Raum für Privates bleibt. „Ich habe geheiratet und zwei Töchter bekommen“, öffnete er in Warschau zur Kuschelballade Perfect sein Herz. Die Fans – in Wien werden es 130.000 sein. Neuer Stadion-Rekord! – dankten es mit einem Feuerzeug-Meer.

Feuerwerk. Sheeran honorierte das auch mit seiner berühmten Fußball-Geste. Zum Finale rund um Shape Of You zog er sich wieder das Trikot der Nationalmannschaft über und ging nach zwei Stunden Vollpower-Show inmitten von Feuerwerks-Salven ab. Diesmal nicht in der Kiste, sondern Hände abklatschend quer durch die Fans.