Keszler feiert Charity-Comeback mit hochkarätiger "All Senses Gala" in Salzburg

Mit Weitblick und Weichenstellung begann am 18. Februar 2026 hoch über den Dächern Salzburgs ein neues Kapitel für LIFE+, dem Verein unter Leitung von Gery Keszler. Die Vorstellung der neuen "All Senses Gala" fand im M32 am Mönchsberg statt.

Unter eigener Markenführung und als neuer Brand entsteht unter dem Claim "Inspiration for Life" ein vielschichtiges Gala-Gesamterlebnis, das Hochkultur, Haute Cuisine, Avantgarde und gesellschaftliche Verantwortung in einer durchkomponierten Inszenierung verbindet. Die "All Senes" Gala" versteht sich als Plattform mit internationaler Strahlkraft, die Aufmerksamkeit, Mittel und Netzwerke bündelt, um HIV/AIDS-Hilfsprojekte weltweit nachhaltig zu unterstützen. Eine atmosphärisch dichte Erlebniswelt, die alle Sinne anspricht, aufrüttelt und verwöhnt – und zugleich eine klare Botschaft transportiert: Die Gala soll inspirieren und dadurch Gutes bewirken.

Michou Friesz, Susi Schellhorn und Irene Schulte © Neumayr

Nach dem erfolgreichen "Probelauf" im Festspielsommer 2025 in Kooperation mit amfAR, bei dem über eine halbe Million Euro für Forschung und Prävention gesammelt werden konnten, soll die neue Gala nun dauerhaft in Salzburg etabliert werden – als Statement, dass Engagement und Hochkultur einander nicht ausschließen, sondern verstärken. Die Premiere erfolgt bereits diesen Sommer: Die erste "All Senses Gala 2026" wird im August während der Festspiele in der Salzburger Residenz im DomQuartier stattfinden.

Markus Hinterhäuser und Hans Mahr © Neumayr

Anlass und Vision: Verantwortung in herausfordernden Zeiten

"Mit 2026 öffnet sich LIFE+ bewusst für weitere Partnerschaften, um HIV/AIDS-Hilfsprojekte – ähnlich wie einst beim Life Ball – in unterschiedlichen Regionen der Welt gezielt zu unterstützen", erklärt Gery Keszler. "Wir wollen dort Wirkung entfalten, wo Unterstützung am dringendsten benötigt wird. Dafür setzen wir auf starke Allianzen aus der Vergangenheit – wie etwa die Clinton Health Access Initiative, die Elizabeth Taylor AIDS Foundation oder die Elton John AIDS Foundation. Derzeit sondiert der Verein LIFE+, wo Spendengelder am dringendsten benötigt werden."

Martina Fleischer Kücher und Christian Sturmayr

© Neumayr

Damit positioniert sich Salzburg damit nicht nur als Bühne, sondern auch als Ort gesellschaftlicher Verantwortung. Denn die Erfolge im Kampf gegen HIV/AIDS geraten – nach jahrzehntelangem Fortschritt – wieder unter Druck. In mehreren Regionen der Welt steigen die Infektionszahlen, finanzielle Mittel sind bedroht, Präventionsprogramme stehen vor dem Aus.

Ankathie Koi © Neumayr

Statement statt Spektakel

Dass es gerade jetzt klare Perspektiven braucht, zeigte sich auch symbolisch beim Auftaktabend: Die "All Senses Gala" wurde bei Panoramablick über die barocke Altstadt und die Festung Hohensalzburg präsentiert. Ein passender Rahmen für einen Abend zwischen Tradition und Avantgarde. Erlesener Champagner von Kate & Kon sowie Salz und Brot eröffneten das Kickoff-Dinner – gerade das "weiße Gold" steht für Salzburgs Identität, Geschichte und kulturelle Substanz. Top-Gastronomin Susi Schellhorn präsentierte danach ein exklusives Heringsschmaus-Dinner, bei dem vertraute Aromen neu inszeniert wurden. Die kulinarische Erzählung wurde durch eine erstklassige Weinbegleitung von Domäne 1196 ergänzt. Musikalisch setzte Ankathie Koi mit einem Live-Set expressive Pop-Akzente, ihre Performance fügte dem Abend eine weitere emotionale Ebene hinzu.

Ulrich Dahlmann und Elisabeth Gürtler © Neumayr

Auch die visuelle Identität – entwickelt von Brand Unit unter derLeitung von Ulrike Tschabitzer – fesselte die Gäste: Sie verbindet Neobarockes mit modernen Farbelementen in Schwarz und Neon-Gelb. Diese Gestaltung reflektiert die Fusion aus historischer Tiefe und zeitgenössischer Haltung und steht symbolisch für den Geist der Initiative. Davon begeistert zeigten sich auch zahlreiche prominente Gäste, darunter Star-Tenor Jonas Kaufmann, Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser, Hoteliere Elisabeth Gürtler, Schauspielerin Michou Friesz, Unternehmer Mark und Caroline Porsche, Medien-Experte Hans Mahr und viele weitere VIPs.