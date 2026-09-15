Stürmer: "Warte nicht auf einen Heiratsantrag!"

Christina Stürmer wird jetzt wieder laut. Am Freitag steigt das große Wien-Konzert. Backstage sind auch die Töchter Marina und Lotta dabei, sowie ihr Oliver. In oe24-Interview verrät Stürmer ihre ganz privaten Familien-Geheimnisse.

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"Karriere mit Familie und Kindern ist schon eine ganz andere Herausforderung!" Christina Stümer zündet am Freitag im Wiener Gasometer die neue Show "Es wird wieder laut". Ein Vollpower Neustart nach der Unplugged-Ära mit allen Hits - von "Ich lebe" über "Nie Genug bis „Scherbenmeer" - und Raritäten wie "E.T." Dazu sind backstage ihre größten Fans mit dabei: die Töchter Marina (10) und Lotta (5).

Christina Stürmer © Zeidler

Familien-Geheimnisse

"Marina kann den Job der Mama schon sehr gut begreifen. Auch wenn ihr die Konzerte oft zu laut sind. Lotta mag es aber gar nicht, wenn ich auf der Bühne bin und sie nicht zu mir kuscheln kommen kann," erklärt Stürmer im oe24-Interview ihre Familien-Geheimnisse und freut sich dabei in Wien schon auf Hilfe. "Wenn die große Schwester dabei ist, wird natürlich alles immer ein bisschen einfacher. Da kann Lotta dort Schoß krabbeln! Denn auch wenn die beiden sich schon manchmal ordentlich streiten können, sind sie doch ein Herz und eine Seele."

Seit 20 Jahren ein Paar: Christina Stürmer und ihr Oliver Varga. Die aktuelle Tour lässt er aber aus. Er passt auf die Kinder auf. © Zeidler

Oliver ist auch "die Mama"

Sonst ist natürlich auch der Papa, ihr Gitarrist Oliver Varga, hilfreich mit dabei: "Dadurch, dass er ja bei meiner letzten Tour oft bei den Kindern daheim war hat seine Beziehung zu Lotta und Marina eine ganz neue Dynamik bekommen. Weil sie da ganz andere Sahen machen dürfen als bei mir. Oder eben auch nicht. Das war war Goldes wert. Wenn ich nicht da bin, ist er die Mama" lacht Stürmer.

Seit 20 Jahren sind die beiden nun schon ein Paar ein Paar: "Wir reden alles aus, machen aber auch viel alleine und picken nicht die ganze Zeit aufeinander. Er ist einfach der Topf vom Deckel," erklärt Stürme ihr Liebes-Geheimnis Eine Hochzeit steht aber dennoch nicht im Raum. "Ich glaube, das hat auch nicht mehr den Wert, den es noch vor vielen Jahre hatte. Ich warte jedenfalls nicht auf einen Heiratsantrag!"