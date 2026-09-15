Glas-Sohn Ben Tewaag: Blitz-Trennung nach Verlobung!

Erst der Liebes-Rausch auf dem Jakobsweg, jetzt der totale Scherbenhaufen! Nur wenige Wochen nach der emotionalen Blitz-Verlobung von Uschi Glas' Sohn Ben Tewaag (50) und seiner Elena (41) ist alles aus und vorbei. Auf Social Media erhebt der Promi-Sohn nun schwere Fremdgeh-Vorwürfe gegen seine Ex und zeigt sich am Boden zerstört.

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Noch im Hochsommer schien Ben Tewaag auf Wolke sieben zu schweben und sein ganz persönliches Liebesglück im Sturm erobert zu haben. Der 50-jährige Sohn der deutschen Schauspiel-Ikone Uschi Glas überraschte seine Fangemeinde im Juli mit einem hochemotionalen Instagram-Post. Arm in Arm mit seiner Partnerin Elena präsentierte er sich der Öffentlichkeit. Die 41-jährige Italienerin hatte er unter romantischen Umständen auf dem legendären Jakobsweg kennengelernt.

Mit den vielsagenden Worten "Find what you love & let it kill you", untermalt von einem roten Herz-Emoji, besiegelte er das junge Glück im Netz. Nur kurze Zeit später folgte die vermeintliche Krönung dieser Blitz-Romanze, als Tewaag gegenüber der "Bild"-Zeitung offiziell bestätigte, dass er und seine "heißblütige Italienerin" sich verlobt haben.

Doch der süße Traum vom gemeinsamen Lebensabend ist nun wie eine Seifenblase zerplatzt. Wie BUNTE aktuell berichtet, steht das Paar vor den Trümmern seiner Beziehung, die Verlobung wurde endgültig gelöst. Dass die Trennung alles andere als friedlich abgelaufen sein dürfte, lassen die jüngsten Aktivitäten des Promi-Sohns auf seinen Social-Media-Kanälen erahnen.

Auf Facebook machte Tewaag seinem Ärger Luft und veröffentlichte einen Beitrag, in dem er einer namentlich nicht genannten Frau, bei der es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Elena handelt, schweren Betrug vorwirft. Seinen emotionalen Zustand fasste er kurz darauf auf Instagram mit den bitteren englischen Worten "Disappointed! But alive" zusammen, was übersetzt so viel wie "Enttäuscht! Aber am Leben" bedeutet.

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In dieser schweren Phase der Enttäuschung kann sich der oft vom Pech verfolgte Tewaag zumindest auf die Unterstützung seines Umfelds verlassen. Unter seinen Beiträgen sammelten sich schnell zahlreiche tröstende Worte von Freunden und treuen Fans. So sprach ihm unter anderem die 51-jährige Schauspielerin Doreen Dietel Mut zu und betonte, dass nicht jede Enttäuschung im Leben ein echter Verlust sein muss, sondern oft vielmehr der Anfang von etwas ganz Neuem und Besserem ist.

Andere Stimmen aus seiner Community rieten ihm dazu, sein persönliches Glück endlich unabhängig von anderen Personen, Umständen oder den Schatten seiner eigenen Vergangenheit zu suchen. Für Tewaag, der in den letzten Jahren immer wieder mit privaten Turbulenzen und lauten Skandalen die Schlagzeilen füllte, bleibt zu hoffen, dass er diese Ratschläge in den kommenden Wochen beherzigen kann.