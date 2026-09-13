Thomalla fehlt bei Zverevs US-Open-Finale

Die Welt fiebert dem großen Tennis-Showdown in New York entgegen, doch am Spielfeldrand bleibt ein wichtiger Platz leer. Sophia Thomalla wird das geschichtsträchtige US-Open-Finale ihres Lebensgefährten Alexander Zverev verpassen.

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Wenn der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev heute Abend, am 13. September, im Arthur Ashe Stadium in New York im Finale der US Open auf den US-Amerikaner Ben Shelton trifft, muss er auf die Unterstützung seiner Liebsten vor Ort verzichten. Wie die "Sport Bild" berichtet, hat die beliebte Moderatorin drängende berufliche Verpflichtungen in der Heimat, die eine Reise in die USA unmöglich machen.

Ein Blick auf ihren offiziellen Instagram-Account bestätigt die traurige Nachricht für alle Fans des Paares: Sophia Thomalla postete ein Selfie direkt aus der Maske und verlinkte dabei den Kölner Sender RTL. Mit den Worten "Just another day at the office" machte sie deutlich, dass der Job für sie an diesem geschichtsträchtigen Wochenende Vorrang hat und sie im fernen Deutschland vor der Kamera steht, während ihr Partner um die Krone im Welttennis kämpft.

Ein wiederkehrendes Muster bei Zverevs Triumphen

Es ist nicht das erste Mal, dass Sophia Thomalla bei einem der bedeutendsten Turniere ihres Lebensgefährten durch Abwesenheit glänzt. Bereits beim großen Wimbledon-Finale konnte die Moderatorin nicht auf der Tribüne sitzen, um ihren "Sascha" anzufeuern. Zuvor erklärte sie im Interview im Rahmen der "WorldChanger Days" im Bio-Luxushotel "Stanglwirt" am Wilden Kaiser, dass ihre eigenen beruflichen Projekte eine Anreise unmöglich machten.

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Seit mittlerweile fünf Jahren gehen die beiden als absolutes Traumpaar der deutschen Sport- und Show-Welt gemeinsam durchs Leben und unterstützen sich gegenseitig. Sophia betonte dabei stets ihre Haltung: Sie wäre auch glücklich mit ihm, wenn er sportlich nicht so erfolgreich wäre, doch sie wünsche ihm natürlich von ganzem Herzen, dass er glücklich ist – und da spiele der Erfolg bei den großen Turnieren eine ganz entscheidende Rolle.

Die wichtigsten Fakten zum großen Finale im Überblick

Der historische Tennis-Abend in New York verspricht extreme Spannung:

Der Final-Termin: Heute Abend, am 13. September, im legendären Arthur Ashe Stadium in New York.

Der Gegner: Der US-amerikanische Linkshänder Ben Shelton, der als brandgefährlicher Aufschlag-Riese gilt.

Das Preisgeld: Der Sieger des Turniers streicht stolze 4,74 Millionen Euro ein, während auf den Verlierer immerhin noch 2,41 Millionen Euro warten.

Die Weltrangliste: Bei einem Triumph rückt Zverev dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner gefährlich nahe und reduziert den Rückstand auf 1810 Punkte.

Gute Aussichten für den deutschen Tennis-Giganten

Trotz der schmerzhaften Abwesenheit von Sophia Thomalla auf der Tribüne stehen die Chancen für Alexander Zverev im anstehenden Finale extrem gut. Nach seinem umjubelten Erfolg bei den French Open gilt der deutsche Ausnahmespieler bei vielen Experten als Favorit im Duell mit dem lautstark unterstützten Lokalmatadoren Ben Shelton.

Ein Sieg in New York wäre der zweite Grand-Slam-Titel in seiner Karriere und ein riesiger Schritt in Richtung der absoluten Spitzenposition in der Weltrangliste. Die deutschen Fans werden heute Abend geschlossen vor den Bildschirmen mitfiebern, und auch Sophia Thomalla wird trotz ihres stressigen Arbeitstages im RTL-Studio im Geiste ganz fest an der Seite ihres Partners stehen und ihm aus der Ferne die Daumen drücken.