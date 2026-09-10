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"Gut überstanden"

Schlager-Legende Heino (87) nach Herz-OP wieder fit

Ein Mann mit blondem Haar, weißem Anzug und Sonnenbrille posiert vor rotem "Bild 100"-Hintergrund.
© EPA
Schlagersänger Heino hat sich nach eigenen Angaben einer Herzoperation unterzogen.
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Dem 87-Jährigen seien im Juni in der Uniklinik Salzburg zwei Stents eingesetzt worden, wie er der "Bild"-Zeitung bestätigte. "Ich habe den Eingriff sehr gut überstanden, fühle mich fit und leistungsstark", sagte er der Zeitung. Zuvor hätten Ärzte bei einer speziellen Vorsorgeuntersuchung verengte Herzkranzgefäße festgestellt. Ohne die Operation hätte ihm ein Herzinfarkt gedroht.

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"Und damit ist nicht zu spaßen", so der Entertainer. Heino hatte bereits 2007 wegen verengter Herzkranzgefäße behandelt werden müssen. "Ich habe mich nach meiner OP ein paar Tage geschont und bin dann direkt wieder auf die Bühne zurückgekehrt. Das war für mich die beste Medizin", sagte er. In diesem Jahr absolviert der Sänger dem Bericht zufolge fast 100 Konzerte. Seine nächste Deutschlandtour soll im Jänner beginnen.

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