Milliardärs-Hochzeit: David Garrett rockt Capri!

Nach dem standesamtlichen Vorspiel in der Schweiz folgte das fulminante Finale im Süden: Der Salzburger Festpiel-Mäzen Dr. Hans-Peter Wild und die US-Rechtsanwältin Christine E. Drage (jetzt Christine Wild) machten ihre Liebe im exklusiven Rahmen auf Capri unvergesslich.

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Der Bund fürs Leben wurde zwar bereits am 14. August 2026 im schlichten, aber feinen Zug in der Schweiz besiegelt – doch für die eigentliche Sause zog es das Paar dorthin, wo die Namensvetterin seiner weltberühmten Getränkemarke zu Hause ist. Vom 4. bis 6. September verwandelte sich die italienische Sonneninsel Capri in den Schauplatz einer absoluten Luxus-Hochzeit. Mit dabei: 170 geladene Gäste aus aller Welt, bestehend aus Familie, Freunden und engen Geschäftskollegen.

Kulisse der Superlative: Von der Yacht bis zum Grand Hotel

Die Traumlocation auf Capri. © Tali Photography

Kein Aufwand war dem Salzburger Festspiel-Mäzen zu groß, um den schönen Tag gebührend zu zelebrieren. Gefeiert wurde an den exklusivsten Adressen der Insel: Das legendäre Strandrestaurant La Canzone del Mare und das traditionsreiche Grand Hotel Quisisana dienten als stilvoller Rahmen.

Das glücklich Brautpaar Hans-Peter Wild und seine Christine auf der Mega-Yacht M/Y GO. © Tali Photography

Der absolute Hingucker lag jedoch direkt vor den weltberühmten Faraglioni-Felsen vor Anker: Die spektakuläre Luxus-Yacht M/Y GO, die sich im Besitz von Dr. Wild befindet, bildete den maritimen Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Dass die Wahl ausgerechnet auf Capri fiel, war dabei kein Zufall: Die Insel trägt nicht nur den Namen von Capri-Sun, sondern steht symbolisch für die globale Erfolgsgeschichte, die Dr. Wild als Eigentümer und Chef des Verwaltungsrats der Marke geschrieben hat.

Hans-Peter Wild und seine Christine vor ihrer Mega-Hochzeitstorte © ANNALENA KREUTZ

Hochkarätiger Glamour und Stargeiger David Garrett

Auch in Sachen Styling und Entertainment wurde im absoluten High-Society-Regal gegriffen. Braut Christine betrat die Bühne des Glücks in einer Traumkreation von Valentino Couture. Für den perfekten Look sorgten Star-Haarstylist Brian Buenaventura und Make-up-Artist Victor Henao. Gelenkt wurden die Fäden im Hintergrund von Star-Hochzeitsplanerin Giorgia Fantin Borghi.

Hochzeitskuss © ANNALENA KREUTZ

Für die musikalische und organisatorische Untermalung zeichneten Profis wie Thorsten Scheller von Blond Marketing and Sponsoring verantwortlich. Der emotionale und musikalische Höhepunkt des Wochenendes folgte jedoch auf den Saiten: Kein Geringerer als Star-Violinist David Garrett verzauberte das Brautpaar und die Gäste mit einem spektakulären Live-Auftritt.

Ein Fest der Extraklasse, das in der High-Society-Welt so schnell garantiert niemand vergessen wird!