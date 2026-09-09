Die Toten Hosen zünden politischen Wien-Abschied

Punk und Politik. Die Toten Hosen zünden am Samstag (12. September) im ausverkauften Happel Stadion ihr allerletztes Wien-Konzert und werden dabei wohl auch politisch laut. Mit Spitzen gegen die FPÖ darf man rechnen.

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"Gute Besserung, liebes Sachsen-Anhalt! Werde schnell wieder gesund, deine Hosen" Die Toten Hosen werden mit Blick auf die AfD kurz vor ihrem allerletzten Wien-Gastspiel wieder laut. Am Samstag zünden Campino und Co, ja ihr Abschieds-Konzert "Trink aus, wir müssen gehen" im Happel Stadion und beschließen damit auch nach Linkin Park, Foo Fighters, Böhse Onkels und Helene Fischer und Andrea Bocelli die Konzertsaison im Kicker Oval. Mit einem Sold Out! Über 55.000 Fans sind dabei.

So kommentierten die Hosen den AfD Wahlsieg:

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Zum Wien-Abschied, dem man am 23. Juni noch ein Open Air in Graz draufsetzt, versprechen die Hosen eine über 30 Songs starke Werkschau. Mit allen Klassikern von "Opel-Gang" über "Wannsee" oder "Hier kommt Alex" bis "Tage wie diese". Dazu gibt’s das Ärzte-Cover "Schrei nach Liebe", die Essenz der letzten CD "Trink aus, wir müssen gehen", mit der man im Juni ja den fünften Nummer-eins-Hit in Österreich einfuhr, und wohl wieder knackige Polit-Parolen. "Wer sein Kreuz bei der AfD macht, wählt eine neofaschistische Partei. Wer das jetzt tut, der hätte Anfang der 1930er-Jahre wahrscheinlich die NSDAP gewählt." wurde man ja zuletzt auch in Minden laut.

Abschieds-Tour. Nach Wien steht am 23. Juni noch Graz am Tourplan. © Thomas Zeidler

Im Happel wird Campino dazu wohl wieder gegen die FPÖ, poltern. So wie bei seinen letzten Österreich-Auftritten, wo er ja Herbert Kickl u.a. als "kleinen Braunen" und "Wurmkur-Spezialist" titulierte.