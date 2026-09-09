oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Konzert-Aufreger

Die Toten Hosen zünden politischen Wien-Abschied

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein Sänger der Band Die Toten Hosen performt energiegeladen auf einer großen Konzertbühne.
© Thomas Zeidler
Punk und Politik. Die Toten Hosen zünden am Samstag (12. September) im ausverkauften Happel Stadion ihr allerletztes Wien-Konzert und werden dabei wohl auch politisch laut. Mit Spitzen gegen die FPÖ darf man rechnen.
OE24 auf Google bevorzugen

"Gute Besserung, liebes Sachsen-Anhalt! Werde schnell wieder gesund, deine Hosen" Die Toten Hosen werden mit Blick auf die AfD kurz vor ihrem allerletzten Wien-Gastspiel wieder laut. Am Samstag zünden Campino und Co, ja ihr Abschieds-Konzert "Trink aus, wir müssen gehen" im Happel Stadion und beschließen damit auch nach Linkin Park, Foo Fighters, Böhse Onkels und Helene Fischer und Andrea Bocelli die Konzertsaison im Kicker Oval. Mit einem Sold Out! Über 55.000 Fans sind dabei.

Auch interessant

Katharina Böhm neue Leiterin Abteilung Landesstraßenbau

Alexandra Leclerc x rhode: Dieser Mini-Blush wird jetzt zum It-Girl-Accessoire

Donau-Pegel im Sinkflug

So kommentierten die Hosen den AfD Wahlsieg:

Zum Wien-Abschied, dem man am 23. Juni noch ein Open Air in Graz draufsetzt, versprechen die Hosen eine über 30 Songs starke Werkschau. Mit allen Klassikern von "Opel-Gang" über "Wannsee" oder "Hier kommt Alex" bis "Tage wie diese". Dazu gibt’s das Ärzte-Cover "Schrei nach Liebe",  die Essenz der letzten CD "Trink aus, wir müssen gehen", mit der man im Juni ja den fünften Nummer-eins-Hit in Österreich einfuhr, und wohl wieder knackige Polit-Parolen. "Wer sein Kreuz bei der AfD macht, wählt eine neofaschistische Partei. Wer das jetzt tut, der hätte Anfang der 1930er-Jahre wahrscheinlich die NSDAP gewählt." wurde man ja zuletzt auch in Minden laut.

Sänger mit Mikrofon auf Bühne vor rotem Pfeilmuster-Hintergrund beim Konzert.
Abschieds-Tour. Nach Wien steht am 23. Juni noch Graz am Tourplan. © Thomas Zeidler

Im Happel wird Campino dazu wohl wieder gegen die FPÖ, poltern. So wie bei seinen letzten Österreich-Auftritten, wo er ja Herbert Kickl u.a. als "kleinen Braunen" und "Wurmkur-Spezialist" titulierte.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tränen-Aus: Hoenig schmeißt die Nerven weg!

Nach Trennung: Wayne schmust schon mit einer feschen Brünetten

Carpendale: Wien-Show sorgt für Verwirrung

Carpendale mit neuer Liebe am Wörthersee

Maschmeyer: Kommt nach Trennung der Zusammenbruch?

Liebes-Aus bei Annemarie und Wayne Carpendale

Die Toten Hosen zünden politischen Wien-Abschied

TV-Star Sarah Khalifa zum Tode verurteilt

Nach Ehe-Aus: Carpendales in Wien

Kult-Rapper Sido lüftet sein Liebesgeheimnis