Alexandra Leclerc x rhode: Dieser Mini-Blush wird jetzt zum It-Girl-Accessoire

Ein schimmernder Blush im Mini-Format, der zum Anhänger für die Handtasche wird: Für die neueste Limited Edition holt sich Hailey Biebers Beautybrand rhode Unterstützung von It-Girl Alexandra Leclerc.

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Hailey Bieber weiß wie kaum eine andere, wie man aus einem Beautyprodukt ein Fashion-Statement macht. Nach der Handyhülle mit integriertem Lipgloss-Fach folgt bei rhode jetzt der nächste clevere Coup: ein winziger Blush, der mithilfe eines Karabiners oder eines Schmetterlings-Anhängers direkt an der Handtasche getragen werden kann.

Für die limitierte Kollektion arbeitet rhode erstmals mit der französischen Mode-Influencerin Alexandra Leclerc zusammen. Das Ergebnis ist ausgesprochen Instagram-tauglich: Die beliebten Pocket Blushes schrumpfen auf Mini-Format, bekommen ein schimmerndes Finish und werden zum süßen Taschen-Accessoire.

Die rhode <3 Alexandra Leclerc Kollection ist ab dem 15. September erhältlich © rhode

Dieser Mini-Blush dürfte zum neuen It-Girl-Accessoire werden

Im Mittelpunkt der "rhode <3 Alexandra Leclerc Collection" steht der neue "Pocket Pearl". Dabei handelt es sich um eine Mini-Version des beliebten Creme-Blushes von rhode – diesmal allerdings mit einem reflektierenden Schimmer, der den Wangen einen besonders frischen, strahlenden Glow verleihen soll.

Die leichte Textur lässt sich direkt auf die Haut auftragen und unkompliziert mit den Fingern verblenden. Gleichzeitig soll die Formel Feuchtigkeit spenden und den ganzen Tag halten. Perfekt also für schnelle Beauty-Touch-ups unterwegs.

Erhältlich ist der "Pocket Pearl" um 21 Euro in drei Farben:

Gemini: schimmerndes Candy-Pink

schimmerndes Candy-Pink Monet: schimmerndes Apricot

schimmerndes Apricot Monaco: schimmerndes Terrakotta

Während "Gemini" für den typischen rosigen Baby-Doll-Look sorgt, dürfte "Monet" vor allem Fans warmer Pfirsichtöne gefallen. "Monaco" zaubert mit seinem Terrakotta-Unterton einen sonnengeküssten Teint und passt perfekt zu herbstlichen Make-up-Looks.

rhode <3 Alexandra Leclerc Kollektion 1 / 6 "Gemini" Blush © rhode "Monaco" Blush © rhode "Monet" Blush © rhode

Vom Beautyprodukt zum Taschenanhänger

Der eigentliche Clou der Kollektion ist jedoch nicht nur die neue Blush-Formel. Mit einem eigens entworfenen Verschluss samt Ring lässt sich der "Pocket Pearl" in einen Anhänger verwandeln. So kann der Mini-Blush am Schlüsselbund, an der Handtasche oder an einer Gürtelschlaufe befestigt werden.

Dazu bringt rhode zwei passende Accessoires auf den Markt. Der "Flutter Charm" um 11 Euro zeigt einen kleinen Schmetterling und wurde gemeinsam mit Alexandra Leclerc entworfen. Wer es schlichter mag, kann den Blush mit dem rhode-Karabiner um 16 Euro an Tasche oder Schlüssel befestigen.

Damit greift die Beautybrand gleich zwei große Trends auf: Taschenanhänger, sogenannte Bag Charms, sind seit Monaten an den Handtaschen zahlreicher Fashion-Insider zu sehen. Gleichzeitig werden Beautyprodukte immer stärker zu sichtbaren Accessoires, die nicht mehr im Inneren der Tasche verschwinden sollen.

Auch ein neuer Peptide Lip Tint ist dabei

Komplettiert wird die Limited Edition durch eine neue Farbe des beliebten "Peptide Lip Tint". "Sweet Apple" ist ein transparenter, aufbaubarer Goldbraun-Ton mit feinem Schimmer, der perfekt auf die drei Blush-Nuancen abgestimmt wurde.

Die Ehefrau vom Formel-1-Star ist längst keine Unbekannte mehr. © rhode

Ab diesem Tag ist die Kollektion erhältlich

Die "rhode <3 Alexandra Leclerc Collection" erscheint am 15. September um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit und ist ausschließlich über rhodeskin.com erhältlich.

Da es sich um eine limitierte Edition handelt und rhode-Produkte regelmäßig innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind, dürften Beautyfans beim Launch besonders schnell sein müssen. Vor allem der winzige Blush samt Schmetterlings-Charm hat beste Chancen, schon bald an den Handtaschen der internationalen It-Girls aufzutauchen.