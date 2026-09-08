Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.09.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Lust zu flirten? Sie stehen immer noch unter kritischer Beobachtung.

Lust zu flirten? Sie stehen immer noch unter kritischer Beobachtung. Beruf: Wer seine Ideen einbringen will, muss clever und viel geduldiger sein.

Wer seine Ideen einbringen will, muss clever und viel geduldiger sein. Fitness: Sie sind heute ziemlich gut drauf, sollten es aber nicht übertreiben.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Toleranter und freundlicher, um nicht zum Spielverderber zu werden!

Toleranter und freundlicher, um nicht zum Spielverderber zu werden! Beruf: Sie profitieren von Ideen anderer, verwehren Sie sich nicht dagegen!

Sie profitieren von Ideen anderer, verwehren Sie sich nicht dagegen! Fitness: Aktiv mitzumachen ist weniger anstrengend als Widerstand zu leisten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Eleganten Charme mag man, damit wirken Sie noch viel verführerischer.

Eleganten Charme mag man, damit wirken Sie noch viel verführerischer. Beruf: Bringen Sie sich kreativ ein, aber schwingen Sie keine großen Reden!

Bringen Sie sich kreativ ein, aber schwingen Sie keine großen Reden! Fitness: Wer mehr Lebensfreude genießen will, braucht etwas mehr Augenmaß.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Souverän und großzügig, ohne sich selbst allzu wichtig zu nehmen!

Souverän und großzügig, ohne sich selbst allzu wichtig zu nehmen! Beruf: Kleinliche Kritik wirkt demotivierend. Ermutigung ist viel sinnvoller.

Kleinliche Kritik wirkt demotivierend. Ermutigung ist viel sinnvoller. Fitness: Gönnen Sie sich etwas Besonderes, um diesen Tag richtig zu genießen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Flirten ja, aber ein wenig dezenter! Das wirkt vertrauenserweckender.

Flirten ja, aber ein wenig dezenter! Das wirkt vertrauenserweckender. Beruf: Wenn es nicht nur nach Ihrem Willen gehen muss, läuft es viel besser.

Wenn es nicht nur nach Ihrem Willen gehen muss, läuft es viel besser. Fitness: Ein motivierender Tag. Nehmen Sie sich daher ruhig etwas mehr vor!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Wer seine Chancen nutzen möchte, sollte heute viel großzügiger sein.

Wer seine Chancen nutzen möchte, sollte heute viel großzügiger sein. Beruf: Sie dürfen ruhig auch mal kreativ denken, nicht immer nur pragmatisch.

Sie dürfen ruhig auch mal kreativ denken, nicht immer nur pragmatisch. Fitness: Motivieren Sie sich, indem Sie sich für Ihren Einsatz auch belohnen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Machen Sie sich besonders hübsch! Selbstvertrauen wirkt anziehend.

Machen Sie sich besonders hübsch! Selbstvertrauen wirkt anziehend. Beruf: Ausgaben überdenken! In budgetären Fragen ist noch Vorsicht geboten.

Ausgaben überdenken! In budgetären Fragen ist noch Vorsicht geboten. Fitness: Nicht gleich zu viel des Guten! Ein überschaubares Pensum wäre besser.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Konflikte könnten sich zuspitzen. Gelassen und vernünftig reagieren!

Konflikte könnten sich zuspitzen. Gelassen und vernünftig reagieren! Beruf: Wenn Sie sich kämpferisch geben, schaden Sie nur dem Betriebsklima.

Wenn Sie sich kämpferisch geben, schaden Sie nur dem Betriebsklima. Fitness: Langsam und energiesparend durch den Tag! Cool bleiben, statt ärgern!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Aufregende Begegnungen? Finden Sie erst mal heraus, was man erwartet!

Aufregende Begegnungen? Finden Sie erst mal heraus, was man erwartet! Beruf: Seien Sie großzügig und gehen Sie auch auf die Vorschläge anderer ein!

Seien Sie großzügig und gehen Sie auch auf die Vorschläge anderer ein! Fitness: Sie sind in Form und motiviert. Aber rücksichtsvoll, nicht zu schnell!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie souveräner und Ihrem Partner gegenüber möglichst großzügig!

Seien Sie souveräner und Ihrem Partner gegenüber möglichst großzügig! Beruf: Gutes Teamwork braucht mehr Toleranz. Seien Sie für Anregungen offen!

Gutes Teamwork braucht mehr Toleranz. Seien Sie für Anregungen offen! Fitness: Wer gelassen über den Dingen steht, kriegt bestimmt alles besser hin.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Respektieren Sie die Erwartungen Ihres Gegenübers und spielen Sie mit!

Respektieren Sie die Erwartungen Ihres Gegenübers und spielen Sie mit! Beruf: Keine Rechthaberei! Es ist taktisch sicher klüger, sich unterzuordnen.

Keine Rechthaberei! Es ist taktisch sicher klüger, sich unterzuordnen. Fitness: Kräfte sehr ökonomisch einteilen und viel mehr Ruhe und Entspannung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.