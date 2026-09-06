Das sollten Sie in der Woche vom 7. bis 13. September laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 7.9. - 13.9.

Montag - 7. September 2026

Mond nimmt ab

Krebs

Zimmer- und Balkonpflanzen gießen. Auch Kübelpflanzen. Gymnastik für den Oberkörper und für einen schönen Busen. Am Nachmittag viel Wasser trinken.

Dienstag - 8. September 2026

Mond nimmt ab

Löwe

Unzufriedenheit kann sich heute durch den Tag ziehen. Autofahrer:innen sollten mehr Rücksicht nehmen. Keine Körperhaarentfernung!

Mittwoch - 9. September 2026

Mond nimmt ab

Löwe

Früher war es Brauch, dass man Kleinkindern nur bei Löwe die Haare schneidet. Obwohl heute viele darüber lachen, ist die Gültigkeit noch vorhanden.

Donnerstag - 10. September 2026

Mond nimmt ab

Jungfrau

Am Abend lieber Suppe statt deftiger Jause essen. Und: Heute auch Bauchgymnastik machen, bei zu großem Magenumfang.

Freitag - 11. September 2026

Neumond

Jungfrau

Wagen Sie wieder einmal einen Neuanfang. Neumond ist ideal. Gelb und Grün geben Energie. Mani- und Pediküre heute nicht vergessen.

Samstag - 12. September 2026

Mond nimmt zu

Jungfrau

Rote Säfte verbessern das Blutbild und machen munter. Steinobst und Kernobst möglichst getrennt essen. Halten Sie am Abend die Nierengegend gut warm.

Sonntag - 13. September 2026

Mond nimmt zu

Waage

Aufbauende Gesichtsmasken ziehen heute gut ein. Gymnastik für bewegliche Hüften z.B. Treppensteigen. Zinnkrautbäder stärken das Bindegewebe.