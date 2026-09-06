Astro
oe24

KW 37

Das sollten Sie in der Woche vom 7. bis 13. September laut Mondkalender tun

Silhouette eines Baumes vor einem großen, blauen Vollmond am Nachthimmel.
© Getty Images
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
OE24 auf Google bevorzugen

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 7.9. - 13.9.

Montag - 7. September 2026

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Zimmer- und Balkonpflanzen gießen. Auch Kübelpflanzen. Gymnastik für den Oberkörper und für einen schönen Busen. Am Nachmittag viel Wasser trinken.

Dienstag - 8. September 2026

  • Mond nimmt ab
  • Löwe

Unzufriedenheit kann sich heute durch den Tag ziehen. Autofahrer:innen sollten mehr Rücksicht nehmen. Keine Körperhaarentfernung!

Mittwoch - 9. September 2026

  • Mond nimmt ab
  • Löwe

Früher war es Brauch, dass man Kleinkindern nur bei Löwe die Haare schneidet. Obwohl heute viele darüber lachen, ist die Gültigkeit noch vorhanden.

Donnerstag - 10. September 2026

  • Mond nimmt ab
  • Jungfrau

Am Abend lieber Suppe statt deftiger Jause essen. Und: Heute auch Bauchgymnastik machen, bei zu großem Magenumfang.

Freitag - 11. September 2026

  • Neumond
  • Jungfrau

Wagen Sie wieder einmal einen Neuanfang. Neumond ist ideal. Gelb und Grün geben Energie. Mani- und Pediküre heute nicht vergessen.

Samstag - 12. September 2026

  • Mond nimmt zu
  • Jungfrau

Rote Säfte verbessern das Blutbild und machen munter. Steinobst und Kernobst möglichst getrennt essen. Halten Sie am Abend die Nierengegend gut warm.

Sonntag - 13. September 2026

  • Mond nimmt zu
  • Waage

Aufbauende Gesichtsmasken ziehen heute gut ein. Gymnastik für bewegliche Hüften z.B. Treppensteigen. Zinnkrautbäder stärken das Bindegewebe.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Barroso bei Schwarzenegger, Faymann und Spindelegger in Wien

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.09.2026

Ein Fest des Sports

5.9. – 11.9.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Rätsel um Omikron-Ursprung

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2026

Prozess gegen Ex-VP-Politiker vertagt

Das sollten Sie in der Woche vom 7. bis 13. September laut Mondkalender tun

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.09.2026

Zweimal in zwei Nächten im Wald verirrt