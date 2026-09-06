KW 37
Das sollten Sie in der Woche vom 7. bis 13. September laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 7.9. - 13.9.
Montag - 7. September 2026
- Mond nimmt ab
- Krebs
Zimmer- und Balkonpflanzen gießen. Auch Kübelpflanzen. Gymnastik für den Oberkörper und für einen schönen Busen. Am Nachmittag viel Wasser trinken.
Dienstag - 8. September 2026
- Mond nimmt ab
- Löwe
Unzufriedenheit kann sich heute durch den Tag ziehen. Autofahrer:innen sollten mehr Rücksicht nehmen. Keine Körperhaarentfernung!
Mittwoch - 9. September 2026
- Mond nimmt ab
- Löwe
Früher war es Brauch, dass man Kleinkindern nur bei Löwe die Haare schneidet. Obwohl heute viele darüber lachen, ist die Gültigkeit noch vorhanden.
Donnerstag - 10. September 2026
- Mond nimmt ab
- Jungfrau
Am Abend lieber Suppe statt deftiger Jause essen. Und: Heute auch Bauchgymnastik machen, bei zu großem Magenumfang.
Freitag - 11. September 2026
- Neumond
- Jungfrau
Wagen Sie wieder einmal einen Neuanfang. Neumond ist ideal. Gelb und Grün geben Energie. Mani- und Pediküre heute nicht vergessen.
Samstag - 12. September 2026
- Mond nimmt zu
- Jungfrau
Rote Säfte verbessern das Blutbild und machen munter. Steinobst und Kernobst möglichst getrennt essen. Halten Sie am Abend die Nierengegend gut warm.
Sonntag - 13. September 2026
- Mond nimmt zu
- Waage
Aufbauende Gesichtsmasken ziehen heute gut ein. Gymnastik für bewegliche Hüften z.B. Treppensteigen. Zinnkrautbäder stärken das Bindegewebe.
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