Gerda Rogers
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.09.2026
Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.
Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers
Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.
- Liebe: Austausch ist am wichtigsten. Aber gut zuhören, bevor Sie antworten!
- Beruf: Pragmatischer und freundlicher, dann klappt das Teamwork heute gut.
- Fitness: Vorsicht vor Konzentrationsfehlern! Kontrollieren Sie alles genauer!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.
- Liebe: Seien Sie ruhig neugieriger! Aufmerksame Zuhörer sind sehr willkommen.
- Beruf: Hören Sie sich Anregungen an, auch wenn Sie andere Präferenzen haben!
- Fitness: Teilen Sie sich alles ein wenig flexibler ein, um Hektik zu vermeiden!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.
- Liebe: Sie kommen sehr gut an. Leichtsinnig sollten Sie dennoch nicht werden.
- Beruf: Lenken Sie kooperativ und pragmatisch ein, ohne lange zu diskutieren!
- Fitness: Sie sind leicht ablenkbar. Richten Sie Ihren Fokus auf Wesentliches!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.
- Liebe: Aufmerksam zuhören und mitdenken, um Missverständnisse zu vermeiden!
- Beruf: Lassen Sie sich nicht hetzen: Zeit nehmen, um alles genau zu prüfen!
- Fitness: Auch heute ist frische Luft sehr wichtig. Hinaus aus der guten Stube!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.
- Liebe: Charmanten Smalltalk nicht übertreiben! Da kann sich Misstrauen regen.
- Beruf: Klärungen erfordern Geduld. Stellen Sie sich offen kritischen Fragen!
- Fitness: Energieeinsatz klug dosieren, um die Konzentration nicht zu verlieren!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.
- Liebe: Streit und Missverständnisse im Anzug. Drücken Sie sich achtsamer aus!
- Beruf: Fühlen Sie sich ausgeschlossen? Seien Sie toleranter und geduldiger!
- Fitness: Etwas mehr Abstand zu anderen, um mehr Zeit zum Nachdenken zu finden!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.
- Liebe: Sie könnten falsche Erwartungen wecken. Klären sie das rechtzeitig!
- Beruf: Vordergründig gute Ideen sollten Sie zuerst auf Nachhaltigkeit prüfen.
- Fitness: Sie sind motiviert. Aber gut konzentrieren und effizient organisieren!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.
- Liebe: Seien Sie zugänglicher! Interessante Gesprächspartner sind gefragt.
- Beruf: Informieren Sie sich noch viel genauer, bevor Sie etwas entscheiden!
- Fitness: Heute heißt es locker und flexibel bleiben. Lassen Sie sich mehr Zeit!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.
- Liebe: Reden Sie heute lieber nicht zu viel! Das könnte auch in Streit münden.
- Beruf: Lassen Sie andere zu Wort kommen und halten Sie sich lieber zurück!
- Fitness: Nicht so einfach, zur Ruhe zu kommen. Am ehesten an der frischen Luft.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.
- Liebe: Seien Sie einfach kommunikativ, ohne allzu strenge Maßstäbe anzulegen!
- Beruf: Auch wenn Sie recht haben, sollten Sie sich diplomatisch arrangieren.
- Fitness: Mehr Bewegung und mehr Abwechslung! Es ist kein Tag für Stubenhocker.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.
- Liebe: Gehen Sie mit neuen Chancen behutsam um! Worte sehr achtsam wählen.
- Beruf: Auch verlockende neue Ideen wollen zuerst vernünftig durchdacht sein.
- Fitness: Sie sind motiviert. Aber immer wieder innehalten und konzentrieren!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.
- Liebe: Achtung, Missverständnisse! Vernünftige Klärung braucht viel Geduld.
- Beruf: Überlegtes Vorgehen und verstärkte Kontrolle, um Fehler zu vermeiden!
- Fitness: Herausfordernder Tag für Ihre Nerven. Tempo und Pensum reduzieren!
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