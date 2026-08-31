Gerda Rogers
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 01.09.2026
Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.
Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers
Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.
- Liebe: Vorsichtiger! Grenzen zu überschreiten, könnte Spannungen verstärken.
- Beruf: Exakte Kalkulation ist heute unerlässlich. Denken Sie wirtschaftlich!
- Fitness: Halten Sie mal inne! Wer länger nachdenkt hält bestimmt länger durch.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.
- Liebe: Gehen Sie mit Ihrem Herzblatt aus! Singles sollten sich auch zeigen.
- Beruf: Guter Tag für Verhandlungen, Investitionen und Vorstellungstermine.
- Fitness: Ambitioniert und konzentriert vorgehen! Sie kriegen alles bestens hin.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.
- Liebe: Endlich ernsthafter, dann lassen sich Ihre Chancen vernünftig nutzen!
- Beruf: Stecken Sie sich klare Ziele und zeigen Sie ökonomische Kompetenz!
- Fitness: Gelassen, ruhig und überlegt! Genuss sollte auch nicht zu kurz kommen.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.
- Liebe: Wenn Sie Grenzen zu respektieren wissen, lässt man auch mehr Nähe zu.
- Beruf: Nehmen Sie sich Zeit nachzurechnen! Gute Lösungen sind schon in Sicht.
- Fitness: Ein guter Tag für die Hautpflege. Massagen sind ebenso zu empfehlen.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.
- Liebe: Halten Sie etwas mehr Abstand, statt wieder Grenzen zu überschreiten!
- Beruf: Gehen Sie kein wirtschaftliches Risiko ein! Sparsamkeit bringt Erfolg.
- Fitness: Physische Anstrengungen reduzieren und lieber auf Ausdauer setzen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.
- Liebe: Ihre Chancen steigen heute. Anregende Gespräche sind ein guter Anfang.
- Beruf: Sie sind kompetent. Seien Sie aber auch kommunikativ: Hören Sie zu!
- Fitness: Ein absolutes Leistungshoch. Konzentrieren Sie sich auf Wesentliches!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.
- Liebe: Zurück in den sicheren Hafen! Klären Sie Erwartungen vernünftig ab!
- Beruf: Bereinigungen sind überfällig. Bringen Sie Ihre Finanzen in Ordnung!
- Fitness: Langsam und wohlüberlegt, dann fühlen Sie sich wieder viel besser.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.
- Liebe: Provozieren Sie ja keinen Ärger! Sie könnten Ihr Glück unnötig trüben.
- Beruf: Um nicht unter Druck zu geraten: Geduldig und realistisch verhandeln!
- Fitness: Kühler Kopf ist heute am wichtigsten. Keine emotionellen Aktionen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.
- Liebe: Man will sich sicher aufgehoben wissen. Seien Sie daher verlässlich!
- Beruf: Überprüfen Sie Ihre Ziele heute nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten!
- Fitness: Der richtige Tag, um endlich mal auf die Stimme der Vernunft zu hören.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.
- Liebe: Endlich wieder zugänglicher? Mehr Gefühlswärme täte Ihnen sicher gut.
- Beruf: Bringen Sie sich diplomatisch ein und sorgen Sie für klare Strukturen!
- Fitness: Sie sind wieder besser drauf. Sinnliche Genüsse heben Ihre Laune auch.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.
- Liebe: Sie sollten endlich Klarheit gewinnen, sonst kann es bald eng werden.
- Beruf: Rechnen Sie erst mal genau nach und sichern Sie sich finanziell ab!
- Fitness: Sie brauchen heute mehr Ruhe. Dann lässt es sich auch gut nachdenken.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.
- Liebe: Unruhe legt sich, Sie dürfen sich sicher fühlen. Romantik inklusive.
- Beruf: Kalkulieren Sie realistisch, um Ihre Pläne entsprechend zu adaptieren!
- Fitness: Organisieren Sie sich klug und grenzen Sie Ihr Programm vernünftig ein!
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