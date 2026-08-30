Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 31.08.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Emotionen lösen keine Probleme. Vernünftiger, cooler, nachgiebiger!

Emotionen lösen keine Probleme. Vernünftiger, cooler, nachgiebiger! Beruf: Erst einmal nachzudenken ist sicher klüger, als voreilig zu reagieren.

Erst einmal nachzudenken ist sicher klüger, als voreilig zu reagieren. Fitness: Schalten Sie doch ein paar Gänge zurück! Mars verlangt Gelassenheit.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nicht wieder zu skeptisch! Ein bisschen spontaner Spaß ist ja erlaubt.

Nicht wieder zu skeptisch! Ein bisschen spontaner Spaß ist ja erlaubt. Beruf: Stimmen Sie Initiativen zu, sorgen Sie aber für vernünftige Lösungen!

Stimmen Sie Initiativen zu, sorgen Sie aber für vernünftige Lösungen! Fitness: Ruhig ein wenig mehr Action! Guter Tag, um maßvoll Sport zu treiben.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Lieber nicht zu forsch zur Sache! Zurückhaltung kommt etwas besser an.

Lieber nicht zu forsch zur Sache! Zurückhaltung kommt etwas besser an. Beruf: Wieder strittige Punkte? Da ist es wichtig, kühlen Kopf zu bewahren!

Wieder strittige Punkte? Da ist es wichtig, kühlen Kopf zu bewahren! Fitness: Etwas mehr Bewegung tut Ihnen gut. Aber maßvoll und sehr kontrolliert!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Bleiben Sie lieber friedlich, sonst ziehen wieder schwarze Wolken auf!

Bleiben Sie lieber friedlich, sonst ziehen wieder schwarze Wolken auf! Beruf: Gehen Sie Konfrontationen aus dem Weg, da gibt es nichts zu gewinnen!

Gehen Sie Konfrontationen aus dem Weg, da gibt es nichts zu gewinnen! Fitness: Es könnte ein herausfordernder Tag werden. Durchatmen, cool bleiben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Initiative mit Feingefühl! Wer es nicht eilig hat, hat bessere Karten.

Initiative mit Feingefühl! Wer es nicht eilig hat, hat bessere Karten. Beruf: Rücksichtsvoller! Eigensinnige Entscheidungen sind nicht zielführend.

Rücksichtsvoller! Eigensinnige Entscheidungen sind nicht zielführend. Fitness: Geben Sie lieber etwas weniger Gas, auch wenn Sie sehr motiviert sind!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Gut, wenn der Verstand am Wort ist und den Emotionen Einhalt gebietet.

Gut, wenn der Verstand am Wort ist und den Emotionen Einhalt gebietet. Beruf: Sorgen Sie für vernünftiges Timing! Ungeduld führt sicher zu Fehlern.

Sorgen Sie für vernünftiges Timing! Ungeduld führt sicher zu Fehlern. Fitness: Starten Sie flott in den Tag, aber teilen Sie sich Ihre Kräfte klug ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Gut zuhören und vernünftig reden, statt impulsive Aktionen zu setzen!

Gut zuhören und vernünftig reden, statt impulsive Aktionen zu setzen! Beruf: Planen Sie etwas flexibler, um situationsgerecht reagieren zu können.

Planen Sie etwas flexibler, um situationsgerecht reagieren zu können. Fitness: Innehalten und den Stress abschütteln! In jeder Hinsicht vorsichtiger!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Viel geduldiger! Man sollte sich in Ruhe bei Ihnen anlehnen können.

Viel geduldiger! Man sollte sich in Ruhe bei Ihnen anlehnen können. Beruf: Ohne Flexibilität geht es heute nicht. Mit Änderungen ist zu rechnen.

Ohne Flexibilität geht es heute nicht. Mit Änderungen ist zu rechnen. Fitness: Halten Sie sich Zeitfenster frei! Mehr Bewegung täte Ihnen auch gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sie kommen um einiges besser an, wenn Sie nicht zu übermütig werden.

Sie kommen um einiges besser an, wenn Sie nicht zu übermütig werden. Beruf: Nutzen Sie Sympathien kooperativ und kommen Sie auch anderen entgegen!

Nutzen Sie Sympathien kooperativ und kommen Sie auch anderen entgegen! Fitness: Zu viel Ehrgeiz schlägt sich auf die Nerven. Lieber weniger einplanen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Gehen die Wogen wieder mal hoch? Ruhe bewahren, vernünftig bleiben!

Gehen die Wogen wieder mal hoch? Ruhe bewahren, vernünftig bleiben! Beruf: Gehen Sie mal in sich und überschlafen Sie Entscheidungen lieber noch!

Gehen Sie mal in sich und überschlafen Sie Entscheidungen lieber noch! Fitness: Einfach mal Ruhe geben! Schonen Sie Sie sich seelisch und körperlich!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Etwas unberechenbares Klima. Seien Sie verständnisvoll und flexibel!

Etwas unberechenbares Klima. Seien Sie verständnisvoll und flexibel! Beruf: Vorsichtiger in finanziellen Belangen! Nur genau kalkulierte Ausgaben!

Vorsichtiger in finanziellen Belangen! Nur genau kalkulierte Ausgaben! Fitness: Einsatz ist gut, wenn Sie sehr fokussiert und wohlüberlegt vorgehen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.