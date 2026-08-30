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KW 36

Das sollten Sie in der Woche vom 31. August bis 6. September laut Mondkalender tun

Vollmond am Nachthimmel mit leuchtenden Details der Mondoberfläche.
© Getty Images
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 31.8. - 6.8.

Montag - 31. August 2026

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Für das Gesicht nur natürliche Reinigungsmittel verwenden. Keine großen Eingriffe beim Zahnarzt – bis Donnerstag.

Dienstag - 1. September 2026

  • Mond nimmt ab
  • Widder

An Widder herrscht oft eine unruhige Energie. Von Schlaflosigkeit bis hektischer Fahrweise ist alles möglich. Vorsicht vor Unfällen!

Mittwoch - 2. September 2026

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Machen Sie bei steifem Nacken und Hals Mondgymnastik. Rote Säfte, aber ohne Zucker, trinken. Achtung, Allergiker!

Donnerstag - 3. September 2026

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Meditation hilft an Stiertagen noch mehr. Gelb unterstützt den heutigen und morgigen Tag. Klimaanlagen lieber drosseln.

Freitag - 4. September 2026

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Lassen Sie heute keine Unruhe aufkommen. Tief atmen! Frische Luft im Wald genießen. Gymnastik für Arme und Schultern.

Samstag - 5. September 2026

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Gehen Sie wieder einmal tanzen, das baut Stress ab. Laute Musik kann auch entspannen. Vielleicht gelingt es heute, wenig fette Speisen zu essen.

Sonntag - 6. September 2026

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Tief Luft holen und noch intensiver ausatmen. Diese Atemübung befreit nicht nur die Lungen, sondern transportiert frischen Sauerstoff durch den ganzen Körper, besonders zum Gehirn.

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