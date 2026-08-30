Das sollten Sie in der Woche vom 31. August bis 6. September laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 31.8. - 6.8.

Montag - 31. August 2026

Mond nimmt ab

Widder

Für das Gesicht nur natürliche Reinigungsmittel verwenden. Keine großen Eingriffe beim Zahnarzt – bis Donnerstag.

Dienstag - 1. September 2026

Mond nimmt ab

Widder

An Widder herrscht oft eine unruhige Energie. Von Schlaflosigkeit bis hektischer Fahrweise ist alles möglich. Vorsicht vor Unfällen!

Mittwoch - 2. September 2026

Mond nimmt ab

Stier

Machen Sie bei steifem Nacken und Hals Mondgymnastik. Rote Säfte, aber ohne Zucker, trinken. Achtung, Allergiker!

Donnerstag - 3. September 2026

Mond nimmt ab

Stier

Meditation hilft an Stiertagen noch mehr. Gelb unterstützt den heutigen und morgigen Tag. Klimaanlagen lieber drosseln.

Freitag - 4. September 2026

Mond nimmt ab

Zwillinge

Lassen Sie heute keine Unruhe aufkommen. Tief atmen! Frische Luft im Wald genießen. Gymnastik für Arme und Schultern.

Samstag - 5. September 2026

Mond nimmt ab

Zwillinge

Gehen Sie wieder einmal tanzen, das baut Stress ab. Laute Musik kann auch entspannen. Vielleicht gelingt es heute, wenig fette Speisen zu essen.

Sonntag - 6. September 2026

Mond nimmt ab

Krebs

Tief Luft holen und noch intensiver ausatmen. Diese Atemübung befreit nicht nur die Lungen, sondern transportiert frischen Sauerstoff durch den ganzen Körper, besonders zum Gehirn.