KW 36
Das sollten Sie in der Woche vom 31. August bis 6. September laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 31.8. - 6.8.
Montag - 31. August 2026
- Mond nimmt ab
- Widder
Für das Gesicht nur natürliche Reinigungsmittel verwenden. Keine großen Eingriffe beim Zahnarzt – bis Donnerstag.
Dienstag - 1. September 2026
- Mond nimmt ab
- Widder
An Widder herrscht oft eine unruhige Energie. Von Schlaflosigkeit bis hektischer Fahrweise ist alles möglich. Vorsicht vor Unfällen!
Mittwoch - 2. September 2026
- Mond nimmt ab
- Stier
Machen Sie bei steifem Nacken und Hals Mondgymnastik. Rote Säfte, aber ohne Zucker, trinken. Achtung, Allergiker!
Donnerstag - 3. September 2026
- Mond nimmt ab
- Stier
Meditation hilft an Stiertagen noch mehr. Gelb unterstützt den heutigen und morgigen Tag. Klimaanlagen lieber drosseln.
Freitag - 4. September 2026
- Mond nimmt ab
- Zwillinge
Lassen Sie heute keine Unruhe aufkommen. Tief atmen! Frische Luft im Wald genießen. Gymnastik für Arme und Schultern.
Samstag - 5. September 2026
- Mond nimmt ab
- Zwillinge
Gehen Sie wieder einmal tanzen, das baut Stress ab. Laute Musik kann auch entspannen. Vielleicht gelingt es heute, wenig fette Speisen zu essen.
Sonntag - 6. September 2026
- Mond nimmt ab
- Krebs
Tief Luft holen und noch intensiver ausatmen. Diese Atemübung befreit nicht nur die Lungen, sondern transportiert frischen Sauerstoff durch den ganzen Körper, besonders zum Gehirn.
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