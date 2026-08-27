Dieses RITUALS-Set ist das perfekte Geschenk

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Es gibt Düfte, die eindeutig nach Sommer riechen. Und es gibt solche, die uns schon beim ersten Öffnen Lust auf gemütliche Abende, warme Pullover und eine ausgedehnte Self-Care-Routine machen. The Ritual of Sakura von RITUALS schafft erstaunlicherweise beides und ist damit für uns ein besonders schöner Begleiter für den Übergang vom Sommer in den Herbst.

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Das kleine RITUALS The Ritual of Sakura Geschenkset gibt es aktuell bei Amazon für 31,95 Euro. Vier Pflegeprodukte stecken in der hübschen Geschenkbox. Damit eignet sich das Set nicht nur für die eigene Self-Care-Routine, sondern auch hervorragend als kleines Luxusgeschenk.

Kirschblüte ist für uns der perfekte Übergangsduft

Der Star der Sakura-Kollektion ist natürlich die Kirschblüte. Ihr zarter Charakter wirkt leicht, gepflegt und feminin. Genau das macht den Duft gerade jetzt so interessant.

An einem warmen Augusttag fühlt er sich noch wunderbar sommerlich an. Wenn wenige Wochen später die ersten kühleren Abende kommen und wir wieder mehr Zeit zu Hause verbringen, passt derselbe Duft plötzlich ebenso gut zu einem langen Bad, Kerzenlicht und einer ausgedehnten Pflegeroutine.

RITUALS The Ritual of Sakura Geschenkset, Kirschblüte, Klein © RITUALS

Statt sich also bereits komplett vom Sommer zu verabschieden, nehmen Sie ein kleines Stück dieses Gefühls einfach mit in den Herbst.

Vier Beauty-Produkte in einer Geschenkbox

Ein weiterer Vorteil: Sie müssen nicht verschiedene Produkte einzeln zusammensuchen. Das kleine Sakura-Set vereint vier Pflegeprodukte und vermittelt damit eher das Gefühl eines kleinen Beauty-Rituals als das eines einzelnen Geschenks.

Gerade wenn Sie RITUALS schon länger ausprobieren wollten, ist das praktisch. Sie lernen mehrere Produkte einer Duftlinie kennen und können anschließend entscheiden, welche davon vielleicht dauerhaft ins Badezimmer einziehen dürfen.

Auch die Präsentation gefällt uns. Die Produkte kommen bereits in einer dekorativen Geschenkbox. Damit ist das Set praktisch fertig zum Verschenken und wirkt deutlich besonderer als ein einzelnes Duschgel oder eine Bodycreme.

Eine schöne Geschenkidee, wenn Sie nicht wissen, was Sie kaufen sollen

Geburtstag der besten Freundin vergessen? Sie brauchen noch eine kleine Aufmerksamkeit für Ihre Mutter, Schwester oder Kollegin? Oder Sie möchten sich selbst nach einer anstrengenden Woche etwas gönnen?

Genau in solchen Situationen sind Beauty-Sets praktisch. Bei einem einzelnen Parfum muss man den Geschmack des Gegenübers ziemlich genau kennen. Eine komplette Pflegeserie mit einem angenehm leichten Duft ist wesentlich unkomplizierter.

Und offenbar kommt die Zusammenstellung gut an: 4,8 von 5 Sternen bei mehr als 2.000 Bewertungen werden derzeit für das Set angezeigt. Das macht die kleine Sakura-Box auch zu einer interessanten Wahl, wenn Sie RITUALS bislang noch nicht selbst ausprobiert haben.

Für 31,95 Euro ein kleines Stück Home-Spa

RITUALS The Ritual of Sakura Geschenkset, Kirschblüte, Klein © RITUALS

Besonders schön finden wir, dass das Set nicht erst bis Weihnachten im Schrank warten muss. Der Spätsommer ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt dafür. Die Kirschblüte bewahrt noch etwas von der Leichtigkeit der warmen Monate, während die Pflegeprodukte gleichzeitig Lust auf die gemütlichere Jahreszeit machen.

Für 31,95 Euro bekommen Sie damit nicht einfach vier Beauty-Produkte, sondern eine kleine Auszeit für zu Hause. Und manchmal ist genau das das schönste Geschenk.

Unser Beauty-Favorit für den Übergang: sommerlich genug für August und September, gemütlich genug für den Herbst und hübsch genug zum Verschenken. Viel mehr muss ein gelungenes Beauty-Set eigentlich nicht können.

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