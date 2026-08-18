Spätsommer 2026: Dieses gestreifte Kleid sieht nach edlem Strandurlaub aus

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Braun, Beige, lange Silhouette und ein Hauch Old Money: Manchmal braucht ein Sommerkleid gar nicht viel, um sofort nach einem ziemlich teuren Urlaub auszusehen. Genau diesen Effekt hat das gestreifte Maxikleid von SweatyRocks. Das Beste daran: Das Sommerkleid kostet weniger als 40 Euro und bringt uns modisch noch einmal richtig in Spätsommerlaune.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ende August befinden wir uns modisch in dieser wunderbaren Zwischenphase: Für Strickpullover ist es noch viel zu früh, gleichzeitig dürfen die Looks langsam etwas ruhiger und eleganter werden.

Und genau jetzt kommen Braun und Beige ins Spiel.

Die beiden Farben gehören ohnehin zu den Tönen, die wir im Spätsommer neben knalligen Farben besonders gerne tragen. Sie erinnern noch an Sand, Sonne und Urlaub, funktionieren wenige Wochen später aber genauso gut mit Cardigan, Lederjacke und Loafern.

Das lange gestreifte Kleid von SweatyRocks trifft diesen Übergang ziemlich genau.

SweatyRocks Sommerkleid Damen Lang © SweatyRocks

Dieses Kleid unter 40 Euro sieht deutlich teurer aus

Was uns sofort gefällt, ist die Kombination aus Braun, Beige und Streifen.

Das Muster wirkt klassisch und zurückhaltend, gleichzeitig bekommt das Kleid durch die lange Silhouette und den ausgestellten A-Linien-Schnitt Bewegung. Dazu kommen schmale Träger und ein rückenfreies Design.

Das Ergebnis erinnert uns weniger an ein typisches günstiges Strandkleid und mehr an einen Look, den man sich wunderbar irgendwo an der italienischen Küste vorstellen kann.

Große Sonnenbrille auf, Haare locker zusammenbinden, Ledersandalen dazu – und plötzlich fehlt eigentlich nur noch der Aperitivo.

Besonders schön: Das SweatyRocks-Kleid bleibt unter der 40-Euro-Marke. Vergleichbare SweatyRocks-Sommerkleider werden bei Amazon derzeit ebenfalls für rund 34 bis 37 Euro angeboten.

Braun und Beige machen den Look so edel

Dass das Kleid trotz seines günstigen Preises so elegant wirkt, liegt für uns vor allem an der Farbwahl.

Braun und Beige wirken 2026 wesentlich moderner, als man zunächst denken könnte. Zusammen ergeben die Töne eine ruhige Kombination, die perfekt zum Old-Money-Trend passt.

Statt knalligem Muster oder auffälligem Logo steht die Silhouette im Mittelpunkt. Genau diese Zurückhaltung kann einen Look schnell hochwertiger erscheinen lassen.

Hinzu kommen die vertikalen Streifen. Sie unterstreichen die lange Form des Kleides und geben dem ansonsten sehr reduzierten Design etwas mehr Spannung.

Das würden wir sofort in den Spätsommerurlaub mitnehmen

Wenn Ihr Sommerurlaub noch bevorsteht, hätten wir für dieses Kleid ziemlich schnell einen Platz im Koffer gefunden.

Morgens tragen Sie es mit flachen Sandalen zum Frühstück, anschließend funktioniert es beim Stadtbummel und am Abend müssen Sie eigentlich nur noch die Accessoires wechseln.

Eine kleine braune Tasche, goldene Ohrringe und Riemchensandalen reichen schon, um aus dem entspannten Tageslook ein Outfit fürs Dinner zu machen.

Und genau solche Kleider mögen wir im Urlaub besonders: Sie sehen nach Outfit aus, obwohl man morgens kaum darüber nachdenken musste.

So stylen Sie das SweatyRocks-Kleid im Old-Money-Look

Wir würden bei Braun und Beige bleiben und möglichst wenige zusätzliche Farben ins Spiel bringen.

Cognacfarbene Ledersandalen oder schlichte Flip-Flops passen tagsüber besonders schön. Dazu eine Basttasche, filigraner Goldschmuck und eine große Sonnenbrille.

Wenn Sie den Old-Money-Effekt noch verstärken möchten, binden Sie sich ein kleines Seidentuch um die Haare oder tragen eine schlichte strukturierte Handtasche dazu.

Unser wichtigster Styling-Tipp lautet aber: nicht übertreiben.

Das Kleid lebt gerade davon, dass es unkompliziert aussieht. Zu viele Statement-Accessoires würden diesem entspannten Luxusgefühl eher entgegenwirken.

Und im September? Bitte noch nicht wegpacken

Das Schöne an Braun und Beige ist, dass beide Farben bereits wunderbar Richtung Herbst funktionieren.

Sobald die Abende kühler werden, würden wir einen dünnen cremefarbenen Cardigan oder einen braunen Strickpullover über die Schultern legen.

Später können die Sandalen gegen Ballerinas oder Loafer getauscht werden. Dazu eine Wildledertasche und schon fühlt sich das ehemalige Urlaubskleid plötzlich nach Spätsommer in der Stadt an.

Genau deshalb gefällt uns dieses Modell besser als viele extrem sommerliche Kleider: Es hat kein eingebautes Ablaufdatum am 31. August.

Unser Fazit: Dolce Vita für unter 40 Euro

Ein gutes Spätsommerkleid muss für uns drei Dinge können: Es sollte leicht zu kombinieren sein, im Urlaub funktionieren und zu Hause nicht sofort wieder im hintersten Teil des Kleiderschranks verschwinden.

Das gestreifte SweatyRocks-Maxikleid bringt dafür ziemlich gute Voraussetzungen mit.

Die lange A-Linie, der freie Rücken, die schmalen Träger und vor allem die zurückhaltende Farbkombination sorgen für diesen entspannten, eleganten Look, den wir 2026 überall sehen wollen.

Und dass Sie dafür weniger als 40 Euro ausgeben müssen, sieht man dem Outfit mit dem richtigen Styling definitiv nicht an.

Jetzt brauchen Sie eigentlich nur noch Sonne, Meer und einen freien Tisch fürs Abendessen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.