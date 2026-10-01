Ihr Duft, Ihre Ausstrahlung: Diese 4 Parfums haben Signature-Potenzial

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Ein Duft kann unterstreichen, wie Sie sich fühlen und wie Sie wahrgenommen werden möchten. Selbstbewusst? Sinnlich? Leicht und feminin? Oder lieber geheimnisvoll und elegant? Gerade der Herbst ist der perfekte Zeitpunkt, um einen neuen Signature-Duft für sich zu entdecken.

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Olivia Rodrigo, Zendaya, Dua Lipa und Rooney Mara verkörpern genau diese unterschiedlichen Facetten moderner Weiblichkeit – und stehen für Duftwelten, die ebenso verschieden sind. Doch welcher Luxus-Duft passt zu Ihnen? Wir haben vier Favoriten herausgesucht, die im Herbst besonders schön sind, aber das ganze Jahr über funktionieren. Und das Beste: Bei Marionnaud gibt es aktuell attraktive Angebote auf ausgewählte Luxus-Parfums.

Dabei muss ein perfekter Herbstduft keineswegs im Frühjahr wieder im Badezimmerschrank verschwinden. Ganz im Gegenteil: Die besten Parfums für die neue Saison sind für mich jene, die jetzt wunderbar zur Cozy Season passen, aber gleichzeitig das Zeug zum Signature-Duft für das ganze Jahr haben.

Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen neuen Signature-Duft ist

Ein Signature-Parfum ist für mich mehr als nur ein Flakon, zu dem man gelegentlich greift. Es wird irgendwann Teil des eigenen Stils – ähnlich wie die Lieblingslederjacke, ein Schmuckstück, das Sie jeden Tag tragen, oder die Lippenstiftfarbe, zu der Sie immer wieder zurückkehren.

Der Herbst ist dafür ein besonders schöner Neustart. Wir tauschen unsere Sommergarderobe gegen Strick, Boots und Mäntel, verändern unsere Beauty-Routine und haben wieder Lust auf etwas wärmere und charakterstärkere Düfte. Warum also nicht genau jetzt das Parfum finden, das Sie anschließend durch das ganze Jahr begleitet?

Diese vier Klassiker haben für mich genau dieses Potenzial.

1. YSL Libre: So riecht Selbstbewusstsein

Wenn ein Duft für mich Stärke und Weiblichkeit gleichzeitig verkörpert, dann ist es Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum.

Libre verbindet florale Noten mit einer warmen, sinnlichen Basis und schafft damit genau den Spagat, den ich bei einem Signature-Parfum liebe: Der Duft hat Präsenz, wirkt aber trotzdem elegant. Im Herbst passt er wunderbar zu Lederjacke, Blazer und Mantel – gleichzeitig ist er nicht so schwer, dass man ihn nur an kalten Tagen tragen möchte.

© YSL

Und genau deshalb ist Libre für mich ein echter All-Year-Duft. Morgens im Büro, am Wochenende beim Lunch oder abends zum Dinner: Er funktioniert zu ganz unterschiedlichen Anlässen.

Bei Marionnaud kostet die 30-ml-Größe aktuell 102,95 Euro. Wer nur ein einziges hochwertiges Parfum sucht, das zu möglichst vielen Situationen passt, sollte Libre definitiv einmal testen.

2. Prada Paradoxe Intense: Wenn es etwas sinnlicher sein darf

Im Herbst darf es für mich ruhig etwas intensiver werden – und dafür ist Prada Paradoxe Intense Eau de Parfum wie gemacht.

Der Duft ist feminin, modern und deutlich präsenter. Für mich ist Paradoxe Intense deshalb genau die Art von Parfum, die ein schlichtes Outfit plötzlich komplett anders wirken lässt: Jeans, schwarzer Rollkragenpullover, Mantel, ein paar goldene Ohrringe – und dazu ein Duft, der den Look vollendet.

© PRADA

Bei Marionnaud wird Prada Paradoxe Intense als Bestseller geführt. Die 30-ml-Größe kostet 112,95 Euro und kann außerdem graviert werden.

3. Lancôme Idôle: feminin, modern und perfekt für jeden Tag

Leicht, feminin und selbstbewusst: Lancôme Idôle ist für mich der perfekte Duft für Frauen, die im Alltag etwas Elegantes tragen möchten, ohne dass das Parfum zu schwer wirkt. Gerade deshalb funktioniert Idôle nicht nur wunderbar im Herbst, sondern das ganze Jahr über.

Passend dazu steht Olivia Rodrigo als Lancôme-Botschafterin für eine junge, moderne und selbstbewusste Generation – genau dieses Gefühl vermittelt für mich auch Idôle. Der Duft ist unkompliziert genug fürs Büro oder den Alltag, wirkt aber trotzdem besonders.

Aktuell lohnt sich außerdem der Preis: Die 25-ml-Größe kostet bei Marionnaud 54,26 Euro statt 80,99 Euro. Dank 33 Prozent Rabatt sparen Sie 26,73 Euro.

© Lancôme

4. Givenchy L’Interdit: Ein Hauch von Hollywood-Glamour

Während Idôle die leichtere Wahl ist, darf es mit Givenchy L’Interdit Eau de Parfum wieder deutlich sinnlicher werden.

© Givenchy

Während Idôle die leichtere Wahl ist, darf es mit Givenchy L’Interdit Eau de Parfum wieder deutlich sinnlicher werden. Und hinter diesem Duft steckt eine besondere Geschichte: L’Interdit ist untrennbar mit Audrey Hepburn verbunden. Hubert de Givenchy ließ den Duft ursprünglich für seine enge Freundin und Muse kreieren, bevor er 1957 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Bis heute verleiht diese Verbindung dem Parfum einen Hauch von Hollywood-Glamour.

Die Kombination aus weißen Blüten und dunkleren, wärmeren Noten macht L’Interdit für mich zu einem besonders schönen Herbstduft. Er wirkt elegant, geheimnisvoll und selbstbewusst – und passt damit wunderbar zu langen Abenden, Dinner-Dates und besonderen Anlässen. Gleichzeitig ist er keineswegs nur für Herbst und Winter reserviert: Wer charakterstarke Düfte liebt, kann L’Interdit problemlos das ganze Jahr über als Signature-Duft tragen.

Besonders interessant ist momentan der Preis: Die 35-ml-Größe kostet bei Marionnaud aktuell 73,67 Euro statt 109,95 Euro. Das entspricht 33 Prozent Rabatt beziehungsweise einer Ersparnis von 36,28 Euro. Auch L’Interdit ist bei Marionnaud gravierbar.

© Chanel

Beauty-Shopping bei Marionnaud: Jetzt wird es besonders interessant

Wenn Sie ohnehin auf der Suche nach Ihrem neuen Signature-Parfum sind, lohnt sich aktuell auch ein Blick auf die Aktionen bei Marionnaud.

Derzeit gibt es 33 Prozent auf ausgewählte exklusive Marken plus Gratis-Versand. Wie viel das ausmachen kann, sieht man beispielsweise bei Givenchy L’Interdit und Lancôme Idôle: Hier lassen sich aktuell jeweils mehr als 25 Euro sparen.

Welcher Duft passt zu Ihnen?

Sie mögen es selbstbewusst, elegant und vielseitig? Dann könnte YSL Libre genau Ihr Duft sein. Er funktioniert im Alltag genauso gut wie am Abend und ist für mich der perfekte Allrounder.

Darf es sinnlicher und intensiver sein, passt Prada Paradoxe Intense besonders gut. Ein Duft für alle, die gerne auffallen und ihr Parfum als Teil ihres Looks verstehen.

Wer hingegen einen leichteren, femininen Begleiter für jeden Tag sucht, sollte Lancôme Idôle ausprobieren. Elegant, unkompliziert und ideal, wenn Sie Ihr Parfum morgens genauso gerne tragen möchten wie am Abend.

Und wenn Sie Düfte lieben, die geheimnisvoll, charakterstark und etwas intensiver wirken, ist Givenchy L’Interdit einen Test wert – besonders schön für elegante Looks und besondere Abende.

Das Schöne: Alle vier passen wunderbar in den Herbst, sind aber keineswegs darauf beschränkt. Vielleicht ist also genau jetzt der richtige Zeitpunkt, den Duft zu finden, der Sie nicht nur durch die neue Saison, sondern das ganze Jahr begleitet.

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