Shopping-Hype: Trend-Label ALOHAS eröffnet Store in Wien

Die gehypte spanische Marke ALOHAS feiert ihr großes Österreich-Debüt mit einer eigenen Boutique mitten in der Wiener City. Seit Ende August können Fashion-Fans in der Brandstätte 8 die angesagten Kollektionen endlich hautnah erleben.

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Lange mussten heimische Modeliebhaber darauf warten, nun ist es endlich Realität: Die spanische Erfolgsmarke ALOHAS bringt ihre Trendstücke direkt nach Wien. In bester Lage in der Brandstätte 8 im ersten Wiener Gemeindebezirk hat die Marke ihre Türen geöffnet. Die Wiener Innenstadt ist damit um eine echte Attraktion reicher, die bereits in den ersten Wochen zahlreiche Neugierige angelockt hat.

Spektakuläres Design: So edel sieht das Geschäft aus

Nicht nur die Mode selbst sorgt für Aufsehen, auch das Geschäft selbst ist ein echter Hingucker. Gestaltet wurde die Boutique von den Architekten des CLAP Studios, die der Location eine moderne und cleane Handschrift verpasst haben.

ALOHAS © ALOHAS

Helle Töne, avantgardistische Formen und ein minimalistisches Raumkonzept machen den Einkauf zum Wohlfühlerlebnis. Die Produkte stehen im Mittelpunkt, während das elegante Lichtkonzept für den perfekten Rahmen sorgt. Hier wird der schnelle Mode-Einkauf zu einer echten Lifestyle-Erfahrung.

Premiere: ALOHAS erobert die Accessoire-Welt

ALOHAS © ALOHAS

Passend zur großen Neueröffnung hat die Marke noch ein weiteres Highlight im Gepäck: ALOHAS bringt mit den "Hilma Bags" seine allererste Handtaschenkollektion auf den Markt. Damit erweitert das Label, das vor allem für seine stylishen Schuhe und Mode bekannt ist, sein Sortiment um eine neue Kategorie. Wer also auf der Suche nach dem perfekten Statement-Piece für den Herbst ist, wird hier garantiert fündig.

Von Paris über New York direkt nach Wien

Dass ALOHAS ausgerechnet in Wien expandiert, unterstreicht den steilen Aufstieg der Marke. Das spanische Trend-Label bespielt bereits die berühmtesten Modemetropolen rund um den Globus, wie Barcelona, Madrid, Paris, London, Amsterdam, Kopenhagen, Mailand und New York, sowie ein Pop-up in Los Angeles.

Wer die aktuellen Trends des spanischen Labels entdecken möchte, findet in der Brandstätte ab sofort seinen neuen Lieblingsort.