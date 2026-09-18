Prada feiert glamouröses Re-Opening in Wien

Die Prada Boutique im Goldenen Quartier meldet sich eindrucksvoll zurück: Zur Wiedereröffnung des Stores kamen am Donnerstagabend zahlreiche prominente Gäste. Neben Schauspielstars wie Mavie Hörbiger und Valerie Pachner wartete noch ein weiteres Highlight – neun exklusive Röcke aus dem Prada-Archiv.

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Am Donnerstag, dem 17. September, stand Wien ganz im Zeichen italienischer Mode. Prada feierte die Wiedereröffnung seines Stores mit einem Cocktail und lockte zahlreiche bekannte Gesichter in die neu gestalteten Räumlichkeiten. Unter den Gästen befanden sich unter anderem die Schauspielerinnen Mavie Hörbiger und Valerie Pachner sowie Regisseurin Marie Kreutzer.

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Mode-Schätze aus dem Prada-Archiv

Doch nicht nur die Gästeliste sorgte an diesem Abend für Aufmerksamkeit. Anlässlich des Re-Openings präsentiert Prada in Wien eine exklusive Auswahl von neun kunstvoll gefertigten Röcken aus dem hauseigenen Archiv.

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Die besonderen Stücke waren ursprünglich im Rahmen der Ausstellung "Pradasphere II" 2023 in Shanghai zu sehen und greifen Entwürfe und Inspirationen aus mehreren Jahrzehnten Modegeschichte auf. Vom minimalistischen Klassiker bis zum aufwendig verzierten Statement-Piece zeigt die Auswahl, wie prägend der Rock für die unverwechselbare Designsprache des italienischen Modehauses ist.

Das Beste daran: Die Archivstücke können nicht nur bestaunt, sondern auch gekauft werden. Die exklusive Auswahl ist allerdings nur für kurze Zeit erhältlich – bis zum 26. September können Modefans die besonderen Prada-Kreationen im Wiener Store entdecken.

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Prada auf 1.430 Quadratmetern

Auch der neu eröffnete Store selbst ist ein Fashion-Highlight. Auf insgesamt 1.430 Quadratmetern und zwei Etagen werden die charakteristischen Architekturcodes des Modehauses neu interpretiert. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, das historische Erbe des Gebäudes zu bewahren.

Das Sortiment umfasst nach wie vor die Ready-to-wear-Kollektionen für Damen und Herren sowie Lederwaren, Schuhe und Accessoires.