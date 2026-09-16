Bella Hadid trägt diese Sonnenbrillen – ich habe sie für 14 Euro nachgekauft

Es gibt Accessoires, die einen ganzen Look verändern – und Bella Hadids Sonnenbrille gehört für mich definitiv dazu. Während der New York Fashion Week zeigte sich das Model in Manhattan in einem wunderschönen 90er-Jahre-Look. Doch obwohl ihr Vintage-Prada-Kleid von 1998 eigentlich schon genug Aufmerksamkeit verdient hätte, ist mein Blick sofort an einem anderen Detail hängen geblieben: ihrer kleinen ovalen Sonnenbrille.

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Und ja, Bella trug die Sonnenbrille tatsächlich am Abend. Für ein Dinner im New Yorker Locanda Verde kombinierte sie das Modell zum champagnerfarbenen Prada-Kleid, roten Pumps und einer Bowling-Bag. Genau das macht den Look für mich so interessant: Die Sonnenbrille ist hier nicht einfach nur Sonnenschutz, sondern ein richtiges Fashion-Accessoire.

Also habe ich mich auf die Suche gemacht – denn natürlich wollte ich wissen, ob man diesen Look auch günstiger nachstylen kann.

© GC Images

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Die Sonnenbrille bleibt jetzt einfach auf

Bella Hadid ist mit dem Look übrigens nicht allein. Sonnenbrillen gehören auch bei anderen prominenten Fashion-Week-Gästen längst zum Styling. Nicky Hilton setzte beispielsweise bei den Fashion Weeks 2026 bereits auf unterschiedliche Statement-Modelle von Gucci und Burberry.

Auch auf den Straßen rund um die aktuelle New York Fashion Week sind Sonnenbrillen überall Teil der Looks – selbst zu Jacken, Mänteln und anderen Outfits, die mit klassischem Sommer-Styling wenig zu tun haben. Für mich steht deshalb fest: Meine Sonnenbrillen verschwinden diesen Herbst definitiv noch nicht in der Schublade.

Besonders schön finde ich dabei die kleinen ovalen 90er-Modelle und Cat-Eye-Formen, wie man sie derzeit immer wieder bei Stars sieht. Also habe ich bei Amazon nach genau solchen Brillen gesucht – und diese drei würde ich sofort kaufen.

Mein günstiger Bella-Hadid-Favorit: GUVIVI für 13,70 Euro

Wenn Sie Bellas Look möglichst günstig nachstylen möchten, ist dieses Modell mein Favorit. Die GUVIVI Retro-Sonnenbrille hat genau diese schmale, ovale Silhouette, die mich sofort an ihren New-York-Look erinnert. Ein leichter Cat-Eye-Einschlag macht sie zusätzlich interessant.

GUVIVI Ovale Retro-Sonnenbrille © GUVIVI

Und genau solche Accessoires liebe ich: Man braucht eigentlich kein besonderes Outfit dazu. Ein weißes Shirt, Jeans und Blazer oder Lederjacke – Sonnenbrille dazu und der Look wirkt sofort ein bisschen mehr nach 90s-Cool-Girl.

Noch besser ist der Preis. Bei Amazon kostet das Modell derzeit im befristeten Angebot nur 13,70 Euro statt 16,13 Euro – also 15 Prozent weniger. Laut Produktbeschreibung ist die Brille außerdem leicht und bietet UV-Schutz.

Für unter 14 Euro wäre das ganz klar diejenige, die ich mir zum Nachstylen von Bellas Look zuerst in den Warenkorb legen würde.

Wenn es das Original-Cool-Girl-Gefühl sein soll: Le Specs OUTTA LOVE

Mein zweiter Favorit ist die Le Specs OUTTA LOVE. Wer Sonnenbrillen-Trends verfolgt, dürfte verstehen, warum ich bei diesem Modell sofort hängen geblieben bin: Die kleine ovale Fassung sieht herrlich nach 90ern aus, wirkt aber gleichzeitig zeitlos genug, dass man sie auch in der nächsten Saison noch tragen kann.

Le Specs. OUTTA LOVE - Sonnenbrille für Damen Ovale Rahmenform mit hohem UV-Schutz © Le Specs.

Ich würde sie gerade jetzt zu einem Oversize-Blazer, einer Lederjacke oder einem langen Mantel kombinieren – und ehrlich gesagt wahrscheinlich auch dann tragen, wenn die Sonne schon längst verschwunden ist.

Mit 74,95 Euro ist die Le-Specs-Brille deutlich teurer als unser erster Fund, dafür ist sie für mich die Variante für alle, die etwas mehr in den Trend investieren möchten. Laut Produktbeschreibung besitzt das Modell zudem einen hohen UV-Schutz.

Für etwas mehr Drama: SOJOS Cat-Eye-Sonnenbrille

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SOJOS Cateye Polarisierte Eckige Sonnenbrille SJ2235 © SOJOS

Und dann wäre da noch mein dritter Favorit. Wer den Look von Stars wie Nicky Hilton, Pamela Anderson oder Camila Mendes liebt, aber statt einer sehr kleinen ovalen Brille lieber eine etwas auffälligere Silhouette trägt, sollte sich die SOJOS SJ2235 ansehen.

Das Modell geht stärker in Richtung Cat-Eye und wirkt dadurch sofort glamouröser. Genau deshalb würde ich hier beim restlichen Outfit gar nicht viel machen: schwarzer Blazer, Jeans, schlichtes Top – fertig.

Laut Hersteller besitzt die Sonnenbrille polarisierte Gläser sowie UV400-Schutz. Aktuell gibt es sie bei Amazon für 18,14 Euro statt 20,16 Euro – 10 Prozent günstiger.

Bella hat mich überzeugt: Sonnenbrillen sind auch im Herbst ein Accessoire

Für mich ist Bella Hadids NYFW-Look jedenfalls der beste Beweis dafür, dass wir Sonnenbrillen nicht mehr nur nach Wetterbericht auswählen müssen. Ihre kleine ovale Brille macht aus einem ohnehin schönen Outfit einen Look, den man sich merkt.

Und genau deshalb würde ich den Trend gerne nachstylen – nur eben ohne Vintage-Prada-Budget. Mein persönlicher Favorit dafür ist die GUVIVI-Brille für 13,70 Euro. Wer etwas mehr ausgeben möchte, bekommt mit der Le Specs OUTTA LOVE eine besonders schöne 90er-Variante, während die SOJOS Cat-Eye-Brille perfekt für alle ist, die es etwas auffälliger mögen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.