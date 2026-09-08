Lululemon Define Jacket: Dieser Amazon-Dupe kostet 16 Euro

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Wer den cleanen, körpernahen Athleisure-Look liebt, kennt wahrscheinlich auch die beliebten Sportjacken von Lululemon. Schmale Passform, hoher Kragen, lange Ärmel und Daumenlöcher – genau dieser Look funktioniert längst nicht mehr nur im Gym, sondern genauso gut auf dem Weg zum Kaffee, beim Spaziergang oder einfach zu Leggings und Sneakern.

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Das Problem: Für eine Sportjacke einer bekannten Premium-Marke kann man schnell deutlich mehr ausgeben. Umso neugieriger waren wir auf eine günstige Alternative, die wir bei Amazon entdeckt haben. Die IECCP Sportjacke für Damen erinnert optisch an den angesagten Lululemon-Stil, kostet aktuell im Angebot aber gerade einmal 16,42 Euro statt 27,22 Euro UVP. Das entspricht einer Ersparnis von 40 Prozent.

Wir haben uns die günstige Jacke selbst angesehen und getestet.

Unser erster Eindruck: Für 16 Euro sieht sie erstaunlich hochwertig aus

Bei einem Preis von knapp 16 Euro waren unsere Erwartungen zunächst ehrlich gesagt überschaubar. Gerade bei günstiger Sportswear merkt man häufig schon beim ersten Anziehen, wo gespart wurde.

Bei dieser Jacke hat uns vor allem der Look positiv überrascht. Sie sitzt körpernah und sportlich, ohne wie ein klassisches weites Trainingsoberteil auszusehen. Durch den durchgehenden Reißverschluss und die schmale Silhouette bekommt sie genau diesen minimalistischen Athleisure-Look, den man aktuell überall sieht.

Besonders schön finden wir, dass sie sich dadurch nicht ausschließlich wie Sportbekleidung anfühlt. Mit Leggings, Sneakern und einer großen Tasche würden wir sie genauso gut im Alltag tragen.

IECCP Sportjacke Damen Langarm Laufjacke © IECCP

Daumenlöcher sind ein kleines Detail – machen aber viel aus

Ein Detail, das wir bei Lauf- und Trainingsjacken mittlerweile wirklich gerne mögen, sind Daumenlöcher an den Ärmeln. Die Ärmel bleiben dadurch beim Laufen oder Aufwärmen besser an ihrem Platz und bedecken gleichzeitig einen Teil der Hände.

Gerade jetzt, wenn die Temperaturen morgens und abends wieder sinken, ist das praktisch. Wer draußen läuft oder zum Training fährt, kennt schließlich diesen unangenehmen Moment, wenn ein T-Shirt bereits zu kühl, eine richtige Jacke aber noch viel zu warm ist.

Genau für diese Übergangszeit sehen wir die IECCP-Jacke als interessantes Layering-Piece.

Nicht nur fürs Gym: Genau das gefällt uns an diesem Look

Was Lululemon und andere große Activewear-Marken in den vergangenen Jahren besonders gut geschafft haben: Sportbekleidung soll nicht mehr unbedingt nach Sportbekleidung aussehen.

Und genau deshalb gefällt uns auch diese günstige Alternative. Sie können die Jacke zum Laufen, Yoga, Fitnessstudio oder Warm-up tragen, sie anschließend aber einfach anlassen.

Mit einer schwarzen Leggings entsteht ein klassischer Gym-Look. Kombiniert mit einer weiten Jogginghose, Cap und Sneakern wirkt das Ganze sofort lässiger. Und wer es etwas modischer möchte, kann eine schwarze Sportjacke sogar mit Jeans und weißen Sneakern kombinieren.

Für 16,42 Euro ist sie damit für uns wesentlich vielseitiger, als der Name "Laufjacke" zunächst vermuten lässt.

Gerade im Herbst könnte sie zum Dauerbegleiter werden

Der Zeitpunkt für das Angebot passt ebenfalls. Im Hochsommer wäre uns eine langärmelige, körpernahe Trainingsjacke beim Sport häufig zu viel. Im September und Herbst sieht das schon ganz anders aus.

Für den Weg ins Fitnessstudio, einen Spaziergang, die morgendliche Laufrunde oder als zusätzliche Schicht über einem Sport-BH beziehungsweise Top ist eine leichte Jacke besonders praktisch.

Auch die Taschen sind im Alltag ein Pluspunkt – schließlich möchte man Schlüssel oder andere Kleinigkeiten beim Training nicht ständig in der Hand halten.

Aktuell 40 Prozent günstiger

Spannend wird die Jacke vor allem durch den aktuellen Preis. Statt einer UVP von 27,22 Euro verlangt Amazon derzeit nur 16,42 Euro. Damit sparen Sie 10,80 Euro beziehungsweise 40 Prozent.

Und noch etwas macht den Look interessanter: Die Jacke wird in verschiedenen Farben angeboten. So müssen Sie nicht automatisch zur klassischen schwarzen Variante greifen, sondern können den Athleisure-Look an Ihren eigenen Stil anpassen. Preis und Verfügbarkeit können sich je nach gewählter Variante und Größe unterscheiden.

Dazu haben wir die passende Shorts für unter 13 Euro gefunden

Wer direkt ein komplettes Sport-Outfit daraus machen möchte, findet bei Amazon auch eine günstige Ergänzung. Die ZAAYO Damen Sport Shorts kosten derzeit 12,85 Euro statt 15,12 Euro – also 15 Prozent weniger.

ZAAYO Damen Sport Shorts © ZAAYO

Die kurze Biker- beziehungsweise Gym-Shorts besitzt einen körpernahen Schnitt und einen sogenannten Hidden-Scrunch-Effekt, der die Gesäßpartie optisch betonen soll. Mit einer Länge von 4,5 Zoll ist sie deutlich kürzer als eine klassische Leggings und passt damit besonders gut zu Gym- und Yoga-Outfits.

Auch hier stehen verschiedene Farben zur Auswahl. Besonders schön finden wir die Idee, Jacke und Shorts Ton in Ton zu kombinieren – oder bewusst zwei unterschiedliche Farben miteinander zu tragen.

Rechnet man die beiden aktuellen Angebotspreise zusammen, kostet das komplette Duo gerade einmal 29,27 Euro. Für unter 30 Euro lässt sich damit ein kompletter Athleisure-Look zusammenstellen.

Unser Fazit: Der Look muss nicht teuer sein

Natürlich würden wir eine 16-Euro-Jacke nicht eins zu eins mit einem deutlich teureren Premium-Modell gleichsetzen. Wer aber vor allem den körpernahen Athleisure-Look mit Reißverschluss, langem Arm und Daumenlöchern sucht, bekommt hier eine überraschend günstige Alternative.

In unserem Test hat uns besonders gefallen, dass die IECCP-Jacke nicht nur fürs Training funktioniert. Gym, Laufrunde, Spaziergang oder einfach Leggings und Sneaker im Alltag – für 16,42 Euro bekommt sie von uns deshalb vor allem für ihre Vielseitigkeit Pluspunkte.

Und wer daraus direkt ein Outfit machen möchte, kann die farblich passende Shorts dazu kombinieren. So gibt es den kompletten sportlichen Look aktuell schon für weniger als 30 Euro.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.