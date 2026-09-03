Unterschätzt: Warum Magnesium für Frauen so wichtig ist

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Stressiger Alltag, Sport, Familie und ständig volle Terminkalender: Gerade wenn es um Energie und Wohlbefinden geht, greifen viele Frauen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Einer der bekanntesten Mineralstoffe dabei ist Magnesium. Bei Amazon sorgt aktuell ein Magnesium-Komplex von Sunday Natural für Aufmerksamkeit: Mehr als 10.000 Packungen wurden laut Produktseite allein im vergangenen Monat gekauft. 240 Kapseln kosten derzeit 17,37 Euro. Doch braucht wirklich jede Frau zusätzlich Magnesium?

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Magnesium gehört zu den Mineralstoffen, ohne die unser Körper nicht auskommt. Es ist an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt und spielt unter anderem für das Nerven- und Muskelsystem eine wichtige Rolle.

Kein Wunder also, dass Magnesiumpräparate zu den Klassikern im Supplement-Regal gehören. Trotzdem bedeutet "wichtig für den Körper" nicht automatisch "muss als Kapsel eingenommen werden".

Darum ist Magnesium für Frauen interessant

Für erwachsene Frauen nennt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung einen Schätzwert von 300 mg Magnesium pro Tag. Dieser Wert bezeichnet allerdings die gesamte tägliche Zufuhr – also insbesondere Magnesium aus Lebensmitteln und nicht die Menge, die zusätzlich als Supplement eingenommen werden sollte.

Magnesium steckt beispielsweise in Vollkornprodukten, Haferflocken, Nüssen, Samen, Hülsenfrüchten und grünem Gemüse. Die DGE zeigt sogar anhand konkreter Tagesbeispiele, dass sich die empfohlene Menge grundsätzlich über Lebensmittel erreichen lässt.

Das ist ein wichtiger Unterschied, denn gesunde Menschen, die sich ausgewogen ernähren, benötigen laut DGE in der Regel keine zusätzlichen Nahrungsergänzungsmittel.

Dieser Magnesium-Komplex kombiniert sieben Verbindungen

Das Produkt von Sunday Natural kombiniert laut Hersteller sieben verschiedene Magnesiumverbindungen: Magnesiumbisglycinat, -citrat, -malat, -laktat, -ascorbat, -oxid und -lysinat.

Die Packung enthält 240 vegane Kapseln und wird laut Anbieter laborgeprüft. Als Tagesdosis werden 400 mg Magnesium angegeben.

Und genau bei diesem Punkt würden wir nicht einfach nach dem Motto "viel hilft viel" vorgehen.

400 mg pro Tag: Hier lohnt sich ein genauer Blick

Denn während Magnesium über normale Lebensmittel bei gesunden Menschen grundsätzlich nicht das gleiche Problem darstellt, gibt es für zusätzlich aufgenommenes Magnesium aus Nahrungsergänzungsmitteln eigene Sicherheitsbewertungen.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt maximal 250 mg Magnesium pro Tagesverzehrempfehlung eines Nahrungsergänzungsmittels. Auch die von der DGE angeführte europäische Obergrenze für leicht lösliches Magnesium aus Supplementen und angereicherten Lebensmitteln liegt bei 250 mg täglich. Bereits ab 300 mg zusätzlichem Magnesium pro Tag können bei Erwachsenen Durchfälle auftreten.

Da das Sunday-Natural-Produkt laut der von Amazon angegebenen Dosierung 400 mg pro Tag liefert, würden wir diese Dosierung deshalb nicht pauschal jeder Leserin empfehlen.

Wer ein Magnesiumpräparat einnehmen möchte, kann insbesondere bei bestehenden Erkrankungen, Medikamenteneinnahme oder Unsicherheit über die richtige Dosierung vorher ärztlichen oder pharmazeutischen Rat einholen.

SUNDAY NATURAL® Magnesium Komplex – 240 Kapseln © SUNDAY NATURAL®

Bei Amazon gerade extrem gefragt

Interessant ist dennoch, wie groß das Interesse an dem Produkt aktuell ist. Laut den von Amazon angezeigten Angaben wurde der Sunday-Natural-Magnesium-Komplex mehr als 10.000 Mal im vergangenen Monat gekauft.

Bei aktuell 2.352 Rezensionen erreicht er 4,6 von fünf Sternen. Die Packung mit 240 Kapseln kostet derzeit 17,37 Euro.

Bewertungen und Verkaufszahlen sind natürlich Momentaufnahmen und sagen nichts darüber aus, ob eine Supplementierung für Sie persönlich notwendig ist.

SUNDAY NATURAL® Magnesium Komplex – 240 Kapseln © SUNDAY NATURAL®

Unser Fazit: Wichtig ja – automatisch supplementieren nein

Magnesium ist ohne Frage wichtig für den Körper. Daraus sollte aber nicht die Botschaft werden, dass jede Frau täglich Magnesiumkapseln benötigt.

Die wesentlich spannendere Frage lautet: Bekommen Sie über Ihre Ernährung genug davon?

Der Sunday-Natural-Komplex macht es besonders einfach, Magnesium unkompliziert in die tägliche Routine zu integrieren. Für 17,37 Euro erhalten Sie 240 Kapseln mit sieben verschiedenen Magnesiumverbindungen – darunter Magnesiumbisglycinat, -citrat und -malat. Damit ist die Packung nicht nur großzügig bemessen, sondern auch praktisch für alle, die ihre Magnesiumzufuhr gezielt ergänzen möchten.

Dass das Produkt damit einen Nerv trifft, zeigen auch die Zahlen bei Amazon: Mehr als 10.000 Packungen wurden laut Produktseite allein im vergangenen Monat gekauft, dazu kommen 4,6 von fünf Sternen bei über 2.300 Bewertungen. Wer im Alltag bewusster auf seine Magnesiumversorgung achten möchte, findet hier also eine interessante und aktuell besonders gefragte Option.

Natürlich ersetzt ein Supplement keine ausgewogene Ernährung und der individuelle Bedarf kann unterschiedlich sein. Gerade deshalb lohnt es sich, die persönliche Magnesiumzufuhr im Blick zu behalten und die Dosierung an den eigenen Bedarf anzupassen.

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