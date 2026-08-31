Ich bin Shopping-Redakteurin: Diese Schuhe kaufe ich für den Herbst 2026

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Der Herbst rückt näher – und damit auch die Frage, welche Schuhe Ballerinas, Sandalen und Co. in den nächsten Monaten ersetzen dürfen. Die gute Nachricht: 2026 müssen Sie sich gar nicht für einen einzigen Schuhtrend entscheiden. Von eleganten Slippern über Stiefeletten bis zum lässigen Sneaker haben wir drei Modelle entdeckt, die wir am liebsten sofort in unsere Herbstgarderobe einziehen lassen würden.

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So sehr wir den Sommer lieben: Irgendwann kommt der Moment, an dem offene Schuhe morgens einfach keine besonders gute Idee mehr sind. Doch bevor wir direkt wieder die dicken Winterstiefel aus dem Schrank holen, darf sich unsere Schuhsammlung über ein kleines Herbst-Update freuen.

Und dabei fällt eines sofort auf: Brauntöne spielen in dieser Saison eine große Rolle. Mocca, Dunkelbraun und warme Naturtöne wirken herbstlich, lassen sich wunderbar kombinieren und sind eine elegante Abwechslung zu Schwarz. Unsere drei Favoriten zeigen außerdem, wie unterschiedlich der Trend aussehen kann.

1. Tamaris Slipper: So elegant starten wir in den Herbst

Wenn es für Stiefel noch zu warm, für Sandalen aber schon zu kühl ist, kommen Slipper wie gerufen. Der Tamaris Damen Slipper in Mocca ist deshalb genau so ein Schuh, den wir uns für die ersten Herbsttage vorstellen können.

Tamaris Damen Slipper Synthetik © Tamaris

Vor allem der warme Braunton macht ihn spannend: Mocca lässt sich hervorragend mit Creme, Beige, Denim, Dunkelblau oder anderen Brauntönen kombinieren. Mit einer weiten Stoffhose und einem Strickpullover entsteht ein unkomplizierter Büro-Look, zu Jeans wirkt der Slipper dagegen deutlich lässiger.

Aktuell ist das Modell bei Amazon für 70,54 Euro erhältlich.

2. Diese Tamaris Stiefelette schreit förmlich nach Herbst

Spätestens wenn morgens das erste Laub auf dem Gehweg liegt, bekommen wir wieder Lust auf Stiefeletten. Und statt wie gewohnt zu Schwarz zu greifen, darf es 2026 gerne Mocca sein.

Tamaris Stiefelette Leder © Tamaris

Die Tamaris Stiefelette aus Leder bringt genau diesen warmen Farbton mit und ist damit ein Schuh, der sich wunderbar in die typische Herbstgarderobe integrieren lässt. Besonders schön stellen wir sie uns zu langen Mänteln, geraden Jeans oder einer weiten Stoffhose vor.

Noch interessanter wird das Modell durch den aktuellen Preis: Bei Amazon kostet die Stiefelette derzeit 51,12 Euro statt 90,71 Euro UVP. Damit sparen Sie 44 Prozent beziehungsweise 39,59 Euro.

3. Braune Sneaker sind die lässige Alternative

Sneaker verschwinden im Herbst natürlich nicht plötzlich von der Bildfläche. Sie tauschen lediglich ihre sommerlichen Farben gegen dunklere Töne – und genau hier kommen die adidas Breaknet Sleek in Dark Brown, Off White und Gum ins Spiel.

adidas Damen Breaknet Sleek Shoes, Dark Brown/Off White/Gum 3 © adidas

Das dunkle Braun sorgt für Herbststimmung, während die hellen Details den Schuh nicht zu schwer wirken lassen. Dadurch lässt sich das Modell besonders unkompliziert kombinieren: zu Blue Jeans genauso wie zu einer braunen Anzughose, einem langen Mantel oder einem lässigen Strick-Set.

Aktuell gibt es den adidas Sneaker bei Amazon für 46,38 Euro statt 55,46 Euro UVP – das entspricht einem Rabatt von 16 Prozent.

So stylen Sie die Schuhtrends im Herbst 2026

Das Schöne an diesen drei Modellen ist, dass Sie dafür nicht Ihre komplette Garderobe umstellen müssen. Slipper wirken besonders schön zu weiten Anzughosen, sichtbaren Socken und einem Oversize-Blazer. Wer es etwas femininer mag, kombiniert sie mit einem Midirock und Strick.

Die Mocca-Stiefelette darf dagegen unter einer langen Stoffhose hervorblitzen oder zu Straight-Leg-Jeans und einem langen Mantel getragen werden. Und die braunen adidas Sneaker sind perfekt für Tage, an denen es bequem bleiben soll: Jeans, weißes Shirt, Strickjacke und Trenchcoat dazu – fertig.

Besonders spannend wird es, wenn Sie verschiedene Brauntöne miteinander kombinieren. Mocca, Schokolade, Camel und Creme ergeben zusammen einen ruhigen, herbstlichen Look, der elegant wirkt, ohne besonders aufwendig gestylt zu sein.

Darum würden wir diese Schuhe im Herbst 2026 sofort tragen

Slipper für die Übergangszeit, Stiefeletten für die ersten richtig kühlen Tage und Sneaker für den Alltag: Statt sich auf einen einzigen Trend festzulegen, decken diese drei Modelle gleich mehrere Herbstmomente ab.

Und vielleicht ist genau das der Schuhtrend, den wir 2026 am liebsten mitnehmen: Braun ist das neue Schwarz – zumindest hin und wieder!

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