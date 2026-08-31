Diese 6 Mäntel machen Ihren Herbst-Look 2026 sofort edler

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Wer schon jetzt nach einem neuen Mantel für die kommende Saison Ausschau hält, muss nicht automatisch wieder zu Schwarz greifen. Im Herbst 2026 sorgen satte Farben, feminine Schnitte und klassische Silhouetten für Abwechslung – und können selbst ein schlichtes Outfit im Handumdrehen eleganter wirken lassen.

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Bei warmem Sommerwetter denken wohl die wenigsten daran, sich morgens in einen Mantel zu hüllen. Doch der Herbst ist nicht mehr allzu weit entfernt – und damit rücken auch Wollmäntel, Trenchcoats und Übergangsjacken langsam wieder nach vorne im Kleiderschrank.

Gerade 2026 darf es dabei ruhig etwas spannender werden. Statt ausschließlich auf Schwarz zu setzen, bringen Bordeaux, Dunkelblau und Dunkelgrün mehr Tiefe in den Look, ohne dabei zu laut zu wirken. Gleichzeitig sorgen Gürtel, besondere Kragen und feminine Schnitte dafür, dass selbst ein sehr schlichtes Outfit sofort angezogener aussieht.

1. Bordeaux macht den Herbst-Look sofort eleganter

Wer Schwarz liebt, aber trotzdem etwas Abwechslung möchte, sollte sich Bordeaux merken. Der tiefe Rotton wirkt edel und passt wunderbar zu typischen Herbstfarben wie Creme, Camel, Braun oder Dunkelblau.

© ONLY

Die ONLY ONLAUGUSTA Jacke in "Port Royale" greift diesen Trend auf und ist damit eine unkomplizierte Möglichkeit, etwas mehr Farbe in die Garderobe zu bringen. Besonders schön wirkt sie zu Jeans, Strick und Boots.

Aktuell kostet das Modell bei Amazon 51,42 Euro statt 60,49 Euro UVP – das entspricht 15 Prozent Rabatt.

2. Ein langer Mantel sorgt für einen besonders edlen Auftritt

Manchmal darf es im Herbst ruhig etwas mehr sein. Der lange Wollmantel von PAPILLON D'OR setzt auf einen zweireihigen Schnitt, einen Gürtel und einen abnehmbaren Kunstfellkragen.

© PAPILLON D'OR WEAR YOUR WINGS

Durch die lange Silhouette nimmt der Mantel im Outfit viel Raum ein und wird damit automatisch zum Blickfang. Ein schlichtes Oberteil, eine gerade Hose und hohe Stiefel reichen völlig aus – der Mantel übernimmt den Rest.

Bei Amazon kostet das Modell aktuell 131,09 Euro.

3. Kurze Mäntel wirken 2026 besonders modern

Nicht jeder Mantel muss bis zum Knie reichen. Gerade kürzere Modelle können im Herbst sehr modern wirken, besonders wenn sie mit auffälligen Details kombiniert werden.

© OMZIN

Der OMZIN Kurzmantel aus Wollmischung fällt durch Glockenärmel, Stehkragen und Gürtel auf. Dadurch wirkt er femininer als viele klassische Wollmäntel und lässt sich besonders schön mit hoch geschnittenen Hosen oder Röcken kombinieren.

Preislich liegt das Modell aktuell bei 37,30 Euro.

4. Dunkelblau ist die perfekte Alternative zu Schwarz

Wer sich mit kräftigen Farben schwertut, für den ist Dunkelblau ideal. Der Ton ist ähnlich unkompliziert wie Schwarz, wirkt aber etwas weicher und bringt trotzdem Abwechslung in den Look.

© Gil Bret

Die Gil Bret Damenjacke passt deshalb besonders gut zu klassischen Büro-Outfits, aber auch zu Denim, Creme oder Grau. Kombiniert mit einer cognacfarbenen Tasche oder goldfarbenem Schmuck wirkt der Look sofort noch eleganter.

Bei Amazon ist das Modell aktuell für 63,60 Euro erhältlich.

5. Rot macht den Mantel zum Statement-Piece

Wer im Herbst 2026 etwas mehr Farbe wagen möchte, kann mit Rot kaum etwas falsch machen. Der kräftige Ton zieht sofort den Blick auf sich und macht selbst schlichte Kombinationen aus Jeans, Strick und Boots deutlich spannender.

© Navahoo

Der Navahoo Damenmantel B661 in Rot verbindet die auffällige Farbe mit einer klassischen Mantel-Silhouette. Dadurch wirkt das Modell trotz des kräftigen Farbtons elegant und lässt sich sowohl im Alltag als auch zu etwas schickeren Looks tragen. Besonders schön harmoniert Rot mit Schwarz, Creme, Dunkelbraun oder Denim.

Bei Amazon kostet der Mantel aktuell 89,90 Euro.

6. Der Trenchcoat bleibt auch 2026 ein Klassiker

Ein Trenchcoat gehört zu den Teilen, die praktisch nie wirklich aus der Mode verschwinden. Das Modell von Vancavoo ist mittellang und zweireihig geschnitten und kommt mit Reverskragen, Gürtel, verstellbaren Ärmelriegeln sowie Plüschfutter.

© Vancavoo

Gerade der Gürtel macht den Look spannend: In der Taille gebunden wirkt der Mantel femininer und angezogener, offen getragen deutlich lässiger.

Bei Amazon kostet das Modell derzeit 60,49 Euro.

So können Sie die Trend-Mäntel im Herbst 2026 stylen

Damit die neuen Mäntel besonders edel wirken, braucht es gar nicht viele zusätzliche Teile. Eine weite Stoffhose von Zylioo ist dafür ein besonders unkomplizierter Styling-Partner. Das Modell ist gerade geschnitten, extra lang und in Farben wie Dunkelbraun, Mitternachtsblau und Olivgrün erhältlich. Dunkelbraun und Mitternachtsblau kosten aktuell 40,33 Euro, die olivgrüne Variante liegt bei 36,29 Euro. Gerade zu Bordeaux- oder Dunkelgrün-Tönen entsteht damit ein ruhiger, harmonischer Herbst-Look.

Dazu passen kniehohe Stiefel besonders gut. Die Putu Damenstiefel setzen auf einen weiten Schaft, Blockabsatz, Reißverschluss und Schnallendetail und wirken dadurch elegant, ohne zu fein auszusehen. Aktuell kosten sie bei Amazon 42,85 Euro statt 50,41 Euro. Kombiniert mit der weiten Stoffhose und einem langen Mantel entsteht so ein Look, der perfekt zwischen Business, Alltag und Herbstspaziergang funktioniert.

© Putu, Zylioo

Warum farbige Mäntel im Herbst 2026 so spannend sind

Schwarz, Grau und Beige bleiben natürlich Klassiker. Doch gerade weil ein Mantel einen großen Teil des Outfits bestimmt, ist er ideal, um etwas mehr Farbe ins Spiel zu bringen.

Bordeaux wirkt elegant, Dunkelblau zeitlos und Dunkelgrün besonders herbstlich. Und wenn Sie dazu auf schlichte Stoffhosen, Strick und kniehohe Stiefel setzen, braucht es oft gar nicht mehr viel.

Manchmal reicht eben ein einziges gutes Piece, damit der ganze Herbst-Look sofort edler wirkt.

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