Darum tragen wir diesen Herbst kurze Gel-Nägel in diesen Farben

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Ultralange Extensions bekommen im Herbst 2026 Konkurrenz. Statt XXL-Nägeln sehen wir jetzt immer häufiger kurze, sauber gefeilte Maniküren mit kräftigen Farben, glänzendem Gel-Finish und minimalistischen Formen. Besonders schön: Für diesen Look müssen Sie nicht jedes Mal ins Nagelstudio. Das ROSALIND UV-Nagellack-Starterset bringt 32+4 Teile, eine 48-Watt-UV-Lampe und zahlreiche Trendfarben direkt nach Hause – für aktuell 30,24 Euro.

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Nach Monaten voller milchiger Nude-Töne, Glazed Nails und aufwendiger Nailart darf es jetzt wieder etwas unkomplizierter werden. Der Look, den wir für den Herbst am spannendsten finden, ist erstaunlich simpel: kurze bis mittellange Nägel, leicht abgerundet und dafür eine Farbe, die sofort auffällt.

Kobaltblau, dunkles Grün, Rot, Schokoladenbraun oder ein tiefes Violett wirken auf kurzen Nägeln plötzlich wesentlich moderner als auf extrem langen Formen. Genau deshalb passt das große ROSALIND-Set gerade ziemlich gut in die Saison.

© MADONNA / KI

Kurze Nägel sehen mit kräftigen Farben besonders modern aus

Der Vorteil kurzer Nägel ist ihre Alltagstauglichkeit. Tippen, arbeiten, kochen oder die Kontaktlinsen herausnehmen – vieles ist schlicht unkomplizierter. Trotzdem müssen kurze Nägel überhaupt nicht langweilig aussehen.

Im Gegenteil: Je reduzierter die Form, desto stärker darf die Farbe sein.

Ein leuchtendes Blau zu Jeans und grauem Strick? Sofort modern. Dunkles Rot zu einem schwarzen Blazer? Klassiker. Schokoladenbraun zu Creme und Beige? Für uns einer der schönsten Looks für den Herbst.

Und wenn Sie es etwas ruhiger mögen, finden sich im ROSALIND-Set auch Nude-, Weiß- und Grautöne. Damit können Sie zwischendurch wieder zur minimalistischen Maniküre wechseln.

© Getty Images

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Genau deshalb ist das ROSALIND-Set interessant

Statt für jede neue Farbe einzeln einen Gel-Lack zu bestellen, bekommen Sie hier ein komplettes 32+4-teiliges Starterset mit verschiedenen Farbtönen und einer 48-Watt-UV-Lampe.

Damit können Sie unterschiedliche Looks direkt zu Hause ausprobieren. Heute Bordeaux, nächste Woche Blau und danach vielleicht ein klassisches Nude – genau diese Auswahl macht das Set für uns spannender als einen einzelnen Lack.

Die Gel-Lacke werden unter der Lampe ausgehärtet und sind als Soak-off-System konzipiert. Wer also schon länger über eine eigene Gel-Maniküre zu Hause nachdenkt, bekommt hier gleich die notwendige Grundausstattung statt nur einer einzelnen Farbe.

ROSALIND UV Nagellack Set mit 48W UV Lampe 32+4 Stück Gelnägel Starterset © ROSALIND

Blau, Braun und Rot sind unsere Favoriten für den Herbst

Besonders schön finden wir 2026 kräftigere Farben auf kurzen Nägeln.

Blau setzt einen überraschend coolen Kontrast zu den klassischen Herbstfarben. Kombinieren Sie beispielsweise dunkelblaue Jeans, einen cremefarbenen Pullover und einen kräftigen Blauton auf den Nägeln – mehr braucht der Look eigentlich nicht.

Braun wiederum gehört für uns zur perfekten Herbst-Maniküre. Schokolade, Espresso und warme Erdtöne wirken elegant und lassen sich hervorragend zu Camel, Beige, Denim und Goldschmuck kombinieren.

Und natürlich bleibt Rot. Statt eines hellen Sommerrots würden wir jetzt allerdings zu etwas satteren Nuancen greifen. Ein dunkleres Rot oder ein Wein-Ton macht selbst Jeans und weißes Shirt sofort etwas angezogener.

Unser Tipp: Nailart darf jetzt minimalistisch sein

Wer ein bisschen mehr möchte als eine einfarbige Maniküre, muss trotzdem nicht wieder zu aufwendigen Designs greifen.

Probieren Sie beispielsweise nur einen schmalen farbigen French Tip. Auch zwei unterschiedliche Töne derselben Farbfamilie können schön aussehen. Oder Sie lackieren vier Nägel in einem tiefen Braun und setzen an einem Finger einen Nude-Akzent.

Gerade bei kurzen Nägeln wirkt diese Art von Nailart clean und modern statt verspielt.

Nagelstudio-Look für 30,24 Euro zu Hause

Der Preis macht das ROSALIND-Set zusätzlich interessant. 30,24 Euro kostet das komplette Starterset derzeit bei Amazon.

Zum Vergleich: Schon eine einzelne Gel-Maniküre im Studio kann je nach Salon und Aufwand ähnlich viel oder deutlich mehr kosten. Wer seine Nägel regelmäßig selbst machen möchte und Spaß daran hat, Farben zu wechseln, kann mit einem solchen Set deshalb schnell auf seine Kosten kommen.

Ganz ohne Übung geht es allerdings nicht. Besonders das saubere Lackieren nah an der Nagelhaut und das gleichmäßige Auftragen dünner Schichten brauchen anfangs etwas Geduld.

Unser Tipp: Lieber mehrere dünne Schichten als eine dicke. Und beim Entfernen nicht einfach am Gel ziehen oder es abknibbeln – damit können Sie die natürliche Nagelplatte unnötig strapazieren.

Unser Beauty-Fazit für Herbst 2026

Wir verabschieden uns zumindest vorerst von der Idee, dass eine auffällige Maniküre automatisch lange Nägel braucht.

Kurze Nägel plus intensive Farbe wirken im Herbst 2026 mindestens genauso spannend – und passen deutlich besser in einen unkomplizierten Alltag.

Mit Blau, Grün, Rot, Braun, Grau, Nude und weiteren Farben liefert das ROSALIND-Starterset dafür jede Menge Möglichkeiten. Dazu kommt die 48-Watt-Lampe, sodass Sie direkt zu Hause loslegen können.

Für 30,24 Euro ist das Set deshalb vor allem für alle interessant, die im Herbst gerne öfter die Nagelfarbe wechseln. Unser erster Look wäre klar: kurz gefeilt, glänzend und in einem satten Kobaltblau oder dunklen Schokoladenbraun.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.