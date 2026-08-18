Zendayas Lieblingsparfum: Dieser Prada-Duft ist ihr Signature Scent

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Zendaya gehört zu den Stars, bei denen nicht nur ihre Looks auf dem roten Teppich genau beobachtet werden. Auch ihre Beauty-Favoriten sorgen regelmäßig für Aufmerksamkeit. Besonders spannend ist deshalb ihre Verbindung zu Prada Beauty: Die Schauspielerin ist seit Jahren das Gesicht der Paradoxe-Duftlinie. Und hinter dieser Zusammenarbeit steckt tatsächlich eine persönliche Geschichte.

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Denn Zendaya erzählte selbst, dass sie Prada Paradoxe bereits getragen habe, bevor die Zusammenarbeit mit Prada zustande kam. Den Duft habe sie ursprünglich über ihren besten Freund entdeckt und anschließend selbst ausprobiert. Besonders die vielen Komplimente hätten dazu beigetragen, dass Paradoxe zu einem ihrer Lieblingsdüfte wurde.

Warum Prada Paradoxe Intense gerade jetzt so gut passt

Der Spätsommer ist für Parfumfans eine ziemlich schöne Zeit. Die ganz leichten, zitrischen Hochsommerdüfte dürfen langsam wieder etwas wärmer und sinnlicher werden, ohne dass man direkt bei schweren Winterparfums landet.

Genau in diese Übergangszeit passt Paradoxe Intense für uns hervorragend.

Die Intense-Version interpretiert den Paradoxe-Charakter deutlich voller. Jasmin, Amber, Vanille und weißer Moschus sorgen für einen warmen, eleganten Eindruck, während Neroli und Bergamotte weiterhin etwas Helligkeit hineinbringen.

Das Ergebnis ist kein zurückhaltender "Ich rieche nach frisch geduscht"-Duft. Paradoxe Intense möchte wahrgenommen werden. Er wirkt feminin, modern und selbstbewusst und passt deshalb besonders gut zu Abenden, Dinner-Dates oder den ersten Spätsommertagen, an denen wieder eine leichte Jacke über das Kleid kommt.

Prada Paradoxe Intense 90ML © Prada

Ein Duft zwischen Sommerabend und Herbstgefühl

Was wir an der Komposition besonders spannend finden, ist dieser Wechsel zwischen Frische und Wärme.

Zu Beginn treffen unter anderem Bergamotte, Neroli und ein Birnen-Akkord aufeinander. Im Herzen wird es mit Jasmin und Neroli floraler, bevor Amber, Vanille und weißer Moschus dem Duft seine weichere und sinnlichere Basis verleihen.

Sie bekommen damit einen Duft, den wir nicht ausschließlich einer Jahreszeit zuordnen würden. Im Spätsommer funktioniert er am Abend, im Herbst passt seine warme Seite wunderbar zu Strick, Blazer und Mantel. Und wer generell intensive, süßlich-florale Parfums mag, kann ihn ohnehin das ganze Jahr tragen.

Lohnt sich die 90-ml-Flasche für 140,70 Euro?

Wenn Sie Paradoxe bereits kennen und sich eine intensivere, wärmere Variante wünschen, finden wir die 90-ml-Größe besonders interessant. Wer Zendayas Duftfavoriten selbst ausprobieren möchte, bekommt die große 90-ml-Flasche aktuell für 140,70 Euro bei Amazon.

Das ist natürlich immer noch ein Luxusparfum und kein spontaner Drogeriekauf. Dafür bekommen Sie aber auch die große 90-ml-Flasche eines der aktuell bekanntesten Prada-Düfte.

Und vielleicht ist genau jetzt der richtige Moment dafür: Die letzten warmen Sommerabende sind noch da, gleichzeitig rückt langsam die Jahreszeit näher, in der Vanille, Amber und Moschus wieder besonders schön zur Geltung kommen.

Prada Paradoxe Intense fühlt sich genau nach diesem Übergang an: noch ein bisschen Sommer, aber bereits mit einem Hauch Herbst.

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