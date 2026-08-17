Hype aus den USA: Die Owala-Trinkflaschen gibt es jetzt bei Amazon!

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Beim Pilates, in der Uni oder morgens auf dem Weg ins Büro: An Owala kommt man gerade kaum vorbei. Die bunten Trinkflaschen sind in den USA längst zum Lifestyle Accessoire geworden und tauchen immer häufiger auch bei uns auf. Bei Amazon gibt es die beliebte Owala FreeSip aktuell schon für 36,99 Euro. Wir haben uns den Hype genauer angesehen!

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Erst Stanley, jetzt Owala. Trinkflaschen sind plötzlich nicht mehr nur etwas, das man morgens mit Wasser füllt und anschließend in der Tasche vergisst. Sie werden passend zur Lieblingsfarbe ausgesucht, stehen neben dem Laptop und sind auf Social Media längst Teil des Looks.

Bei Owala fällt vor allem eines auf: die Farben. Von Pastelltönen bis zu kräftigen Kombinationen ist einiges dabei. Das Modell Dreamy Field setzt beispielsweise auf dunkle Töne mit violetten Akzenten.

Doch der Erfolg der Flasche liegt nicht nur am Design.

© Owala

Das steckt hinter dem Owala-Hype

Das Herzstück ist der sogenannte FreeSip-Verschluss. Er bietet zwei Möglichkeiten zu trinken: entweder bequem über den integrierten Strohhalm oder klassisch über die größere Öffnung.

Das klingt zunächst nach einer Kleinigkeit, ist im Alltag aber clever. Während einer Autofahrt oder am Schreibtisch ist der Strohhalm praktisch. Wer nach dem Sport größeren Durst hat, kann einfach aus der breiteren Öffnung trinken.

Dazu kommt die Edelstahlkonstruktion. Gerade für lange Arbeitstage, Ausflüge oder Fahrten im Sommer ist eine isolierte Flasche angenehmer als eine einfache Kunststoffflasche.

© Owala

Die Größe gefällt uns besonders

Die bei Amazon angebotene 24-oz-Version fasst rund 710 Milliliter. Damit trifft Owala einen guten Mittelweg.

Die Flasche ist groß genug für Vorlesungen, längere Meetings, einen Nachmittag in der Stadt oder die nächste Zugfahrt. Gleichzeitig schleppt man keinen riesigen Literbehälter mit sich herum.

Und seien wir ehrlich: Eine Trinkflasche benutzt man wahrscheinlich häufiger, wenn man sie gerne mitnimmt. Genau hier spielt Owala ihren Lifestyle-Faktor aus.

© Owala

Unser Redaktionscheck!

Wir wollten wissen, ob hinter dem Hype mehr steckt als schöne Farben. Deshalb hat Anja aus unserer Redaktion die Owala FreeSip im Alltag getestet.

Besonders gut kam bei ihr der FreeSip-Verschluss an. Statt ständig den Deckel auf- und zuzuschrauben, kann zwischendurch schnell über den integrierten Strohhalm getrunken werden. Auch die Möglichkeit, alternativ direkt aus der Flasche zu trinken, erwies sich als praktisch.

Positiv fiel außerdem die Größe auf. Die rund 710 Milliliter sind ausreichend für unterwegs, ohne dass die Flasche überdimensioniert wirkt.

Anjas Eindruck: Gerade wenn eine Trinkflasche täglich mit zur Arbeit, in die Bahn oder zum Sport kommt, macht das FreeSip-System einen spürbaren Unterschied.

Eine Flasche für mehr als nur das Gym

Natürlich passt die Owala perfekt neben die Pilates-Matte. Ihr Einsatzgebiet ist aber deutlich größer.

Sie kann morgens mit ins Büro, bei langen Autofahrten im Getränkehalter stehen oder beim Lernen in der Bibliothek für ausreichend Wasser sorgen. Auch für Tagesausflüge, Spaziergänge, Reisen oder einen Nachmittag im Park ist die Größe praktisch.

Im Homeoffice landet sie einfach neben dem Laptop. Und wer sich regelmäßig vornimmt, mehr zu trinken, hat mit einer großen Flasche zumindest immer im Blick, wie viel noch übrig ist.

Unser Tipp: Bei den Farben stöbern

Ein Teil des Owala-Charmes sind die vielen Farbkombinationen. Deshalb lohnt es sich bei Amazon, nicht nur die erste Variante anzusehen.

Je nach Farbe und Verfügbarkeit können sich auch die Preise unterscheiden. Wer nicht auf einen ganz bestimmten Farbton festgelegt ist, hat entsprechend mehr Auswahl.

Die Owala FreeSip Dreamy Field mit 24 oz kostet aktuell 36,99 Euro.

Unser Redaktions-Check: Für wen lohnt sie sich?

Wer einfach nur die günstigste Flasche für Wasser sucht, braucht keine Owala. Interessant wird sie für alle, die ihre Trinkflasche wirklich täglich benutzen und Wert auf einen cleveren Verschluss, Edelstahl und ein schönes Design legen.

Gerade für Pendlerinnen, Studentinnen, Vielreisende oder Menschen, die ihre Flasche ständig auf dem Schreibtisch stehen haben, passt das Konzept gut.

Fazit: Diesen US-Hype können wir verstehen

Braucht eine Trinkflasche einen Hype? Wahrscheinlich nicht. Aber bei Owala verstehen wir zumindest, woher die Begeisterung kommt.

Das Design macht Spaß, die Größe ist alltagstauglich und hinter dem FreeSip-Verschluss steckt tatsächlich eine praktische Idee.

Bei Amazon gibt es die Owala FreeSip aktuell ab 36,99 Euro. Wer sowieso eine neue Trinkflasche sucht und den US-Trend schon länger im Auge hat, bekommt sie inzwischen also ganz unkompliziert auch hierzulande.

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