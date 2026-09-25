Das sollen die besten Beauty-Produkte 2026 sein: diese habe ich nachgekauft

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Einmal im Jahr kürt das US-Beauty-Magazin Allure die besten Beauty-Produkte des Jahres. Natürlich musste ich mir die Gewinner 2026 genauer ansehen – und bei einigen konnte ich nicht widerstehen. Diese Favoriten habe ich mir direkt nachgekauft.

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Ich muss zugeben: Meine Einstellung zu Beauty hat sich in diesem Jahr ziemlich verändert. Früher landete schnell einmal das nächste gehypte Produkt in meinem Warenkorb – inzwischen schaue ich viel genauer hin. Ich kaufe lieber weniger, dafür gute Produkte, die wirklich zu meiner Routine passen. Und genau dafür gebe ich mittlerweile auch gerne etwas mehr Geld aus.

Denn wenn ich etwas täglich auf meine Haut oder in meine Haare gebe, möchte ich mich damit auch wirklich wohlfühlen. Statt fünf Produkte zu kaufen, die nach wenigen Wochen unberührt im Badezimmer stehen, investiere ich lieber gezielt in Favoriten, auf die ich mich morgens oder abends sogar freue.

Deshalb kam die neue "Best of Beauty 2026"-Liste von Allure für mich wie gerufen. Einmal im Jahr zeichnet das renommierte Beauty-Magazin Produkte aus den unterschiedlichsten Kategorien aus – von Make-up und Hautpflege über Haare bis hin zu Bodycare. 2026 umfasst die Auswahl insgesamt 319 Gewinner.

Natürlich habe ich mich sofort durch die Liste geklickt. Und obwohl ich ganz sicher nicht 319 neue Produkte brauche, sind mir einige Kandidaten direkt ins Auge gesprungen. Ein paar davon habe ich mir tatsächlich nachgekauft beziehungsweise passende Produkte der ausgezeichneten Marken ausgesucht.

Das sind meine persönlichen Favoriten.

Gisou Honey Gloss Ceramide Therapy Hair Mask

Kategorie: Hair Care

© Gisou

Gisou bekommt mich schon mit dem Packaging. Die Produkte sehen einfach wunderschön im Badezimmer aus – aber natürlich reicht "cute" allein nicht aus, damit ich mittlerweile Geld dafür ausgebe.

Die Honey Gloss Ceramide Therapy Hair Mask setzt unter anderem auf Mirsalehi-Honig, Ceramide und Hyaluronsäure und ist auf intensive Pflege und Feuchtigkeit ausgerichtet. Gerade jetzt für Herbst und Winter wollte ich unbedingt wieder eine reichhaltigere Haarmaske haben. Heizungsluft, Kälte und Styling sind schließlich nicht gerade die beste Kombination für glänzende Längen.

Und ja: Ich freue mich tatsächlich jedes Mal ein bisschen, wenn ein Beauty-Produkt nicht nur seinen Zweck erfüllt, sondern auch noch wunderschön aussieht.

Vaseline Gluta-Hya Serum Burst Lotion Pro-Age Restore

Kategorie: Body Care

© Vaseline

Bodycare habe ich früher ehrlich gesagt ziemlich vernachlässigt. Gesichtspflege? Immer. Bodylotion? Wenn ich daran gedacht habe.

Das möchte ich inzwischen ändern. Auch wenn ich selbst noch sehr jung bin, finde ich es wichtig, früh auf gute Pflege zu achten. Dabei geht es mir überhaupt nicht darum, möglichst früh irgendwelchen Fältchen hinterherzujagen. Feuchtigkeit, eine gepflegte Haut und eine konsequente Routine sind für mich viel wichtiger als das Wort "Anti-Aging".

Deshalb habe ich mir die Vaseline Gluta-Hya Serum Burst Lotion Pro-Age Restore näher angesehen. Die leichte Serum-Lotion passt genau zu meiner Vorliebe für Bodycare, die sich nicht schwer oder klebrig anfühlt.

Allure zeichnete 2026 mit der Vaseline Pro VitaB3 Supple & Soft Serum Burst Lotion eine andere Variante als "Best Light Body Moisturizer" aus. Meine Pro-Age-Restore-Version kostet bei Amazon aktuell 28,92 Euro.

Dove Body + Mind Serum Duschgel

Kategorie: Body Care

© Dove

Ein Duschgel ist vielleicht nicht das aufregendste Beauty-Produkt der Welt – aber genau solche Basics machen für mich mittlerweile den Unterschied.

Das Dove Body + Mind Serum Duschgel mit Drachenfrucht und Pfingstrose hat mich sofort angesprochen. Allein die Duftkombination klingt nach einem kleinen Spa-Moment unter der Dusche. Für 7,01 Euro ist es außerdem eines der günstigeren Produkte meiner Auswahl.

e.l.f. Camo Liquid Bronzer & Contour Duo Brush

Kategorie: Make-up Tools

© e.l.f

Bei Pinseln bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen, denn e.l.f. macht meiner Meinung nach einige der besten Beauty-Tools in dieser Preisklasse.

Deshalb musste der Camo Liquid Bronzer & Contour Duo Brush mit. Der doppelseitige Pinsel ist für Bronzer und Contouring gedacht und lässt sich besonders praktisch mit flüssigen und cremigen Texturen kombinieren.

Ich mag vor allem Produkte, die meine Make-up-Routine unkomplizierter machen. Statt drei verschiedene Pinsel herumliegen zu haben, bekomme ich hier zwei Seiten in einem Tool.

Und der Preis ist ebenfalls ziemlich gut: Bei Amazon kostet er aktuell 8,06 Euro statt 10,08 Euro – 20 Prozent weniger.

Der Pinsel selbst ist kein Allure-Gewinner 2026, sondern mein persönlicher e.l.f.-Pick, den ich mir im Zuge meiner Beauty-Auswahl nachgekauft habe.

Maria Nila Purifying Cleanse Clarifying Shampoo

Kategorie: Hair Care

© Maria Nila

Maria Nila musste auf meine Liste. Ich mag die Haarpflege der Marke schon länger und habe persönlich das Gefühl, dass sie meiner Kopfhaut sehr guttut.

Deshalb habe ich mich für das Purifying Cleanse Clarifying Shampoo entschieden. Das Tiefenreinigungsshampoo ist dafür gedacht, Rückstände gründlicher aus Haar und Kopfhaut zu entfernen und enthält unter anderem Pfefferminze und Aloe vera.

Für mich ist ein Clarifying Shampoo ohnehin kein Produkt für jede Haarwäsche, sondern eher etwas, das ich gezielt in meine Routine integriere, wenn sich viele Stylingprodukte angesammelt haben.

Bei Amazon kostet die 350-ml-Flasche derzeit 28,14 Euro statt 29,23 Euro.

fwee Blurry Pudding Pot

Kategorie: Best Cream Blush

© fwee

Jetzt wird es richtig spannend, denn den fwee Blurry Pudding Pot wollte ich ohnehin schon länger ausprobieren.

Das kleine Töpfchen ist für Lippen und Wangen gedacht und soll ein weiches, leicht verschwommenes Soft-Matte-Finish hinterlassen. Die Farbe lässt sich aufbauen – genau das mag ich bei Blush, weil ich lieber mit wenig Produkt starte und anschließend intensiviere.

Und diesmal handelt es sich tatsächlich um einen der Allure-Gewinner: Der fwee Lip & Cheek Blurry Pudding Pot wurde 2026 als "Best Cream Blush" ausgezeichnet.

Bei Amazon Deutschland gibt es beispielsweise die Nuance Without (Beige Pink) aktuell für 14,52 Euro.

Für mich ist das wahrscheinlich eines der spannendsten Produkte der gesamten Auswahl. Blush und Lippenfarbe aus demselben Töpfchen? Genau mein Ding.

The Inkey List Oat Cleansing Balm

Kategorie: Best Balm Cleanser

© The Inkey List

Eine Sache nehme ich inzwischen wirklich ernst: Abschminken. Jeden Abend.

Der Oat Cleansing Balm von The Inkey List wurde bei den Allure Best of Beauty Awards 2026 zum "Best Balm Cleanser" gekürt.

Der Reinigungsbalsam ist darauf ausgelegt, Make-up und Sonnenschutz zu lösen und enthält unter anderem Haferkernöl. Gerade weil ich bei meiner Hautpflege mittlerweile genauer darauf achte, welche Produkte ich regelmäßig verwende, finde ich einen guten Cleanser fast wichtiger als das nächste Trend-Serum.

Es ist vielleicht nicht der glamouröseste Kauf meiner Liste – aber wahrscheinlich einer der sinnvollsten.

L'Oréal Paris Panorama Chromatic Mascara in Brun Leather

Kategorie: Best Colorful Mascara

© L'Oréal

Braune Mascara und Herbst gehören für mich einfach zusammen. Sie definiert die Wimpern, wirkt aber häufig etwas weicher als tiefes Schwarz – und gerade zu warmen Braun-, Bronze- und Beerentönen finde ich das wunderschön.

Die L'Oréal Paris Voluminous Panorama Chromatics Mascara wurde von Allure 2026 zur "Best Colorful Mascara" gekürt.

Ich habe mich für Brun Leather entschieden. Bei Amazon kostet sie aktuell 13,61 Euro statt 15,12 Euro, also zehn Prozent weniger.

Und genau das ist eines dieser Produkte, bei denen ich mir denke: Warum habe ich braune Mascara eigentlich nicht schon viel früher häufiger getragen?

Beim Concealer bleibe ich trotzdem meinem Favoriten treu

Kategorie: Concealer

© Lancôme

Und dann gibt es noch eine Kategorie, in der mich selbst eine Award-Liste nicht so schnell umstimmt: Concealer.

Der Lancôme Teint Idole Ultra Wear Skin-Glow Concealer klingt mit seiner feuchtigkeitsspendenden Serum-Textur und dem natürlichen Glow-Finish durchaus spannend und ist bei Amazon aktuell für 22,18 Euro erhältlich.

Trotzdem muss ich hier ganz klar sagen: Meine liebsten Concealer sind und bleiben momentan die von Hourglass. Wenn ich einmal ein Produkt gefunden habe, das für mich funktioniert, muss ich schließlich nicht zwanghaft etwas Neues kaufen.

Und genau das passt eigentlich perfekt zu meiner neuen Beauty-Einstellung.

Mein Fazit: Lieber gezielt in Beauty investieren

Genau das möchte ich dieses Jahr beibehalten: weniger wahllos kaufen und mein Geld lieber in Produkte investieren, bei denen ich wirklich das Gefühl habe, dass sie meine Routine bereichern.

Die Allure Awards finde ich dafür als Inspiration unglaublich spannend. Natürlich bedeutet ein Award nicht automatisch, dass ein Produkt für jede Haut, jedes Haar oder jeden Geschmack perfekt ist. Aber wenn Beauty-Redakteurinnen Produkte auszeichnen und ich darunter Marken oder Formulierungen entdecke, die ohnehin zu meinen Bedürfnissen passen, schaue ich definitiv genauer hin.

Meine größte Vorfreude gilt aktuell dem fwee Pudding Pot, der braunen L'Oréal-Mascara und der Gisou-Haarmaske. Und vielleicht ist genau das inzwischen mein liebstes Beauty-Shopping: nicht zehn Dinge spontan in den Warenkorb werfen, sondern sich auf ein paar richtig schöne Neuzugänge freuen.

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