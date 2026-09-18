Hot or Not? Diese UGG-Sneaker spalten gerade die Fashion-Welt

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UGG kann längst mehr als die berühmten Boots: Der Lowmel gehört aktuell zu den Sneakern, an denen man kaum vorbeikommt. Chunky, lässig und ein bisschen ungewöhnlich – genau das macht ihn zum Hingucker. Bei Amazon sind einige Varianten und Größen bereits knapp. Doch ist der Hype wirklich gerechtfertigt?

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UGG-Schuhe gehören für mich spätestens im Herbst wieder zu den Modellen, die plötzlich überall auftauchen. Dieses Jahr geht es dabei aber nicht nur um klassische Boots. Der UGG Lowmel verbindet den typischen gemütlichen UGG-Look mit einem sportlichen Sneaker – und sieht dadurch komplett anders aus als viele andere Trendmodelle.

Chunky, cozy und ziemlich cool

Der Lowmel ist definitiv kein dezenter Sneaker. Die voluminöse Silhouette, die breite Schnürung und der Mix verschiedener Materialien sorgen für diesen typischen Chunky-Look, der besonders zu weiten Jeans, Leggings, Strick und Oversize-Mänteln funktioniert.

Und gerade das gefällt mir daran: Der Schuh sieht nicht nach einem klassischen weißen Sneaker aus, den ohnehin schon jeder im Schrank hat.

Für alle, denen die gezeigte Variante nicht zusagt, gibt es den Lowmel außerdem in unterschiedlichen Farben. Je nach Größe und Farbvariante unterscheiden sich allerdings Preis und Verfügbarkeit.

UGG Damen LowmelSneaker © UGG

155 Euro für einen Sneaker – Hot or Not?

Günstig ist der Trend definitiv nicht. Die von Ihnen ausgewählte Variante wird bei Amazon aktuell für 155 Euro angeboten. Dafür bekommt man allerdings einen Schuh, der Sneaker und den charakteristischen UGG-Look miteinander verbindet.

Auch die Bewertungen fallen auf der angegebenen Amazon-Seite mit 4,6 von 5 Sternen bei rund 2.900 Rezensionen sehr positiv aus.

Mein Fashion-Fazit: Der Lowmel ist vor allem etwas für alle, die den chunky Sneaker-Trend lieben. Wer es minimalistisch mag, wird vermutlich zweimal hinschauen müssen. Und genau deshalb ist dieser Schuh gerade so interessant: Man liebt ihn – oder muss sich erst ein bisschen in ihn verlieben.

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