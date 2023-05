Eklat bei SPÖ-Mai-Aufmarsch: Securitys entreißen Schauspieler Schild

Beim Aufmarsch der SPÖ zum 1. Mai blieb es am Wiener Rathausplatz nicht nur friedlich. Ein Schild eines jungen SPÖ-Mitglieds schmeckte zwei Security-Mitarbeitern gar nicht.

Joseph Stoisits ist nicht nur Schauspieler – unter anderem spielte er in dem im Jänner erschienen Film "Der Fuchs" mit – sondern auch SPÖ-Mitglied. So war er auch am 1. Mai beim Aufmarsch der Sozialdemokraten am Wiener Rathausplatz vor Ort. Mit dabei hatte Stoisits laut "profil" ein selbstgebasteltes Schild in rot-weiß-rot. Auf der einen Seite stand "Werner (Faymann, Anm.), der Kurs stimmt", die andere war mit "Pamela, der Kurs stimmt" beschriftet.

So weit, so harmlos. Doch als der Jungschauspieler sein Schild während Rendi-Wagners Rede hochhielt, gab es Ärger mit zwei Securitys. Die Männer rissen ihm das Schild aus der Hand – nur ein kleiner Schnipsel blieb übrig.

joseph stoisits hat ein schild mit „pamela, der kurs stimmt“ hochgehalten. er erzählt, dass ihm ein security das schild aus der hand gerissen hat, den kleinen schnipsel hat er noch. pic.twitter.com/EazkfC72yV — Lena Leibetseder (@LenaLeibetseder) May 1, 2023

SPÖ: "So etwas darf nicht sein"

Der Grund für die rüde Aktion? Das Schild sei eine Nationalflagge gewesen, denn "Pamela, der Kurs stimmt" stand auf rot-weiß-rotem Hintergrund. Die SPÖ soll erst durch Medien von dem Vorfall erfahren haben. Patricia Raschek, leitende Sekretärin der SPÖ Wien stellte gegenüber "profil" aber klar: "So etwas darf nicht sein."

Die Partei arbeite am 1. Mai mit einer externen Sicherheitsfirma zusammen, den Vorfall mit Stoisits' Schild wolle man mit der Firma besprechen, versprach Raschek.