So verbringen Rendi-Wagner, Doskozil und Babler den 1. Mai

Die SPÖ-Mitgliederbefragung ist in vollem Gange. Da kommt es gelegen, dass der traditionell rote 1. Mai ansteht. Alle drei Kandidaten, die noch im Rennen um die SPÖ-Spitze sind, haben Auftritte geplant.

In diesem Jahr steht der Tag also ganz klar im Zeichen des Wettbewerbs um den Parteivorsitz in der SPÖ. Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler werden weiter um die Stimmen der sozialdemokratischen Mitglieder ringen. Doch wer ist wo im Einsatz?

Rendi-Wagner: Wien; Rathausplatz

Die rote Hauptveranstaltung findet am Wiener Rathausplatz statt, unter dem Motto "Stark. Stärker. Zusammen". Dabei wird betont, dass die Einheitlichkeit und Zusammengehörigkeit der Sozialdemokraten im Vordergrund stehen soll. Es wird erwartet, dass auch die Veranstaltungen der beiden Herausforderer von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner von Interesse sein werden.

Der Maiaufmarsch in Wien verläuft wie üblich. Ab den frühen Morgenstunden ziehen die Delegationen aus den Bezirken in einem Sternmarsch zum Rathausplatz, wo sie gegen 9:00 ankommen. Auch prominente Persönlichkeiten nehmen am Marsch teil: Der Wiener Landesparteivorsitzende, Bürgermeister Michael Ludwig, wird aus dem 21. Bezirk anreisen.

Doskozil: Burgenland; Kobersdorf

Am 1. Mai wird auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Rahmen seiner Bewerbung für den Parteivorsitz der SPÖ aktiv sein. Die Hauptveranstaltung wird in Kobersdorf im Mittelburgenland stattfinden und von den örtlichen und bezirklichen SPÖ-Gruppen in Zusammenarbeit mit dem Landesparteichef organisiert werden.

Die Veranstaltung beginnt um 13:00 Uhr am Sportplatz und wird vom örtlichen Bürgermeister Andreas Tremmel eröffnet. Doskozil wird dann seine Festrede halten. Darauf folgt das "Lied der Arbeit", die Landeshymne und ein Platzkonzert. um 14:00 startet ein Festug.

Andreas Babler: Niederösterreich; Krems-Lerchenfeld, Traiskirchen, Gerasdorf

Andreas Babler, der Traiskirchener Bürgermeister, hat für den 1. Mai ein umfangreiches Programm in Niederösterreich geplant. Am Vormittag wird er die Festrede bei der Feier in Krems-Lerchenfeld halten. Anschließend wird Babler in Traiskirchen sprechen. Am Nachmittag tritt der SPÖ-Shootingstar als Festredner bei der Feier zum Tag der Arbeit in Gerasdorf bei Wien auf.

Sven Hergovich, der Landesparteiobmann der SPÖ in Niederösterreich,bei der Kundgebung am Rathausplatz in St. Pölten zusammen mit Bürgermeister Matthias Stadler anwesend sein. Ulrike Königsberger-Ludwig, Landesrätin in Diensten der SPÖ Niederösterreich, besucht die Feier in Ternitz.