Hans Peter Doskozil ist ein österreichischer Politiker (SPÖ). Er ist Landeshauptmann des Burgenlandes und Landesparteivorsitzender der SPÖ Burgenland.

Hans Peter Doskozil wurde am 21. Juni 1970 in Vorau, Steiermark geboren und wuchs in Kroisegg, einem kleinen Ortsteil der Gemeinde Grafenschachen auf. Er besuchte die Volksschule Grafenschachen, die Hauptschule Pinkafeld und das Bundesgymnasium Oberschützen.

Von 1994-2000 absolvierte er berufsbegleitend das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien mit dem Abschluss Mag. iur.

Beruflicher Werdegang

Doskozil leistete 1989 seinen Grundwehrdienst beim Landwehrstammregiment 13 ab und trat noch im selben Jahr als Sicherheitswachebeamter bei der Bundespolizeidirektion Wien ein.

2003 wurde er zur Sicherheitsdirektion (SID) Burgenland dienstzugeteilt, 2004 wechselte er in den rechtskundigen Dienst im fremdenpolizeilichen Büro der Bundespolizeidirektion (BPD) Wien. Noch im selben Jahr wechselte er in das Bundesministerium für Inneres.

2005 wurde Doskozil zur Sicherheitsdirektion Burgenland versetzt. Mit November 2008 begann er seine Tätigkeit als Referent im Büro des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Niessl, welches er ab September 2010 bis 2012 auch leitete.

Mit 1. September 2012 bis 2016 kehrte Doskozil als erster Landespolizeidirektor der Landespolizeidirektion Burgenland in den Polizeidienst zurück.

Politische Karriere

2007 bis 2012 war Doskozil Gemeinderat für die SPÖ in seiner Heimatgemeinde Grafenschachen. Am 26. Jänner 2016 wurde er als Verteidigungsminister im Bundesminister für Landesverteidigung und Sport angelobt.

Im Dezember 2017 wurde Doskozil Landesrat in der Burgenländischen Landesregierung. Er übernahm die Bereiche Finanzen, Kultur und Infrastruktur von Helmut Bieler, der in Pension ging. Als SPÖ-Bezirksvorsitzender im Bezirk Oberwart folgte er 2018 ebenfalls Helmut Bieler nach.

Am 8. September 2018 wurde Hans Peter Doskozil beim Landesparteitag der SPÖ Burgenland mit 98,4 Prozent der Stimmen zum neuen Landesparteiobmann und damit zum Nachfolger Hans Niessls gewählt. Am 28. Februar 2019 übernahm er in der Landesregierung Doskozil I in Koalition mit der FPÖ das Amt des burgenländischen Landeshauptmannes.

Nach der Landtagswahl 2020 wurde er am 17. Februar 2020 zum Landeshauptmann der Landesregierung Doskozil II gewählt.