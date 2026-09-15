Das sind die schönsten Lidschattenfarben für den Herbst

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Der Herbst ist für uns eine der schönsten Jahreszeiten, wenn es um Make-up geht. Mit den ersten kühleren Tagen ziehen nicht nur Strick, Trenchcoats und Boots wieder in unsere Garderobe ein – auch beim Augen-Make-up bekommen warme Braun-, Beige- und Kupfertöne wieder ihren großen Auftritt. Genau diese Farbwelt vereint die NYX Professional Makeup Ultimate Shadow Palette "Warm Neutrals" mit insgesamt 16 aufeinander abgestimmten Nuancen.

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Diese Farben wollen wir im Herbst tragen

Während im Sommer gerne leichte und frische Farben dominieren, darf es im Herbst wieder wärmer und etwas intensiver werden. Creme, Beige, Camel, warmes Braun und Kupfer harmonieren besonders schön mit den typischen Herbstfarben und lassen sich wunderbar in unterschiedliche Beauty-Looks übersetzen.

Die "Warm Neutrals"-Palette von NYX passt deshalb perfekt in die kommende Saison. Die 16 Farben reichen von helleren bis zu dunkleren Braun- und Kupfertönen und umfassen matte sowie schimmernde Finishes.

NYX Professional Makeup Lidschattenpalette mit 16 Farbtönen © NYX

Das Schöne daran: Sie müssen sich nicht auf einen bestimmten Look festlegen. Für den Alltag können Sie zu helleren Nude- und Beigetönen greifen und das Augen-Make-up sehr natürlich halten. Wärmere Braun- und Kupfernuancen sorgen hingegen für mehr Tiefe und passen wunderbar zu einem herbstlichen Abend-Look.

Eine Palette, viele Herbst-Looks

Gerade im Herbst macht es Spaß, verschiedene warme Nuancen miteinander zu kombinieren. Ein hellerer Ton auf dem Lid, etwas Braun in der Lidfalte und ein schimmernder Akzent können bereits einen komplett neuen Look ergeben. Wer es intensiver mag, kann mit den dunkleren Farben arbeiten.

NYX hat die Palette bewusst für eine Vielzahl unterschiedlicher Looks zusammengestellt. Die 16 Farbtöne umfassen laut Hersteller unter anderem matte, metallische und schimmernde Varianten. Die Formel wird zudem als vegan beschrieben und enthält keine Inhaltsstoffe oder Nebenprodukte tierischen Ursprungs.

NYX Professional Makeup Lidschattenpalette mit 16 Farbtönen © NYX

Schöne Herbstpalette für unter 18 Euro

Auch preislich ist die Palette derzeit interessant: Bei Amazon kostet die NYX Ultimate Shadow Palette "Warm Neutrals" aktuell 17,51 Euro statt 20,16 Euro UVP. Damit sparen Sie 13 Prozent beziehungsweise 2,65 Euro.

Wer seine Make-up-Routine also langsam auf Herbst umstellen möchte, bekommt hier gleich eine ganze Auswahl an Farben, die sich durch die kommenden Monate tragen lassen. Und weil neutrale Braun- und Nudetöne auch unabhängig von Trends funktionieren, dürfte die Palette weit über den Herbst hinaus Verwendung finden.

Unser Fazit: Warme Nudes, Braun- und Kupfertöne gehören für uns einfach zum Herbst. Mit 16 aufeinander abgestimmten Farben bietet die NYX-Palette viel Spielraum – vom natürlichen Alltags-Make-up bis zum intensiveren Abend-Look. Dass sie aktuell für unter 18 Euro erhältlich ist, macht sie umso interessanter.

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