Heidi Klum x s.Oliver: Das sind unsere Favoriten aus der neuen Kollektion

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Heidi Klum kann nicht nur Runway – gemeinsam mit s.Oliver bringt sie jetzt frischen Wind in unsere Garderobe. Von unkomplizierten Basics bis zu lässigen Statement-Pieces: Wir haben uns die Kollektion genauer angesehen und zeigen Ihnen unsere Favoriten. Besonders schön: Einige Teile bekommen Sie bei Amazon aktuell sogar günstiger.

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Es gibt Kooperationen, bei denen wir automatisch neugierig werden – und Heidi Klum x s.Oliver gehört definitiv dazu. Denn hier treffen tragbare Alltagslooks auf ein bisschen mehr Fashion-Attitüde. Genau die Mischung, die wir jetzt für den Übergang in die neue Saison suchen.

Statt Teilen, die nur auf Fotos gut aussehen, finden sich in der Kollektion viele Pieces, bei denen man sofort weiß, wie man sie kombinieren würde: ein geripptes Tanktop zur Lieblingsjeans, ein cooles Sweatshirt für entspannte Herbsttage oder ein Gürtel, der selbst einem simplen Outfit noch einmal einen anderen Look gibt.

Wir haben uns bei Amazon umgesehen und unsere persönlichen Favoriten herausgesucht.

Das Besondere an der Kollektion: Heidi Klum trifft auf ihr jüngeres Ich

Was die s.Oliver x Heidi Klum Kollektion so besonders macht, ist die persönliche Idee dahinter: Heidi Klum lässt sich für die Looks von verschiedenen Phasen ihres Lebens und ihrem jüngeren Ich inspirieren. Dadurch trifft ein Hauch Nostalgie auf aktuelle Trends – und genau das macht die Pieces so spannend. Statt einer klassischen Celebrity-Kollektion fühlt sich die Auswahl wie ein modischer Blick zurück an: unkomplizierte Basics, lässige Statements und Styles, die an frühere Looks von Heidi erinnern, heute aber modern interpretiert werden. Für uns ist genau diese Mischung aus 90s- und Y2K-Vibes, persönlicher Fashion-Geschichte und tragbaren Alltagslooks das Highlight der Kollektion.

Unser Basic-Favorit: Das gerippte Tanktop

Wenn wir uns nur ein Teil aussuchen müssten, wäre dieses Slim-Fit-Tanktop ziemlich weit vorne. Denn ein gutes Tanktop ist eines dieser unscheinbaren Kleidungsstücke, die man am Ende viel häufiger trägt als gedacht.

s.Oliver x Heidi Klum: Geripptes Tanktop im Slim Fit © S.Oliver

Aktuell können Sie es noch solo zu Jeans, Stoffhose oder Rock kombinieren. Sobald es kühler wird, funktioniert es genauso gut unter einem Oversize-Blazer, Cardigan oder einer Lederjacke. Durch die gerippte Optik wirkt es außerdem interessanter als ein ganz klassisches Basic.

Noch besser gefällt uns gerade der Preis: Das Tanktop kostet bei Amazon im befristeten Angebot 16,13 Euro statt 20,16 Euro UVP. Sie sparen also 20 Prozent beziehungsweise 4,03 Euro.

Für knapp 16 Euro ist das für uns definitiv eines der spannendsten Pieces der Kollektion.

Für gemütliche Herbsttage: Das Colourblock-Sweatshirt

Spätestens wenn morgens wieder eine Jacke notwendig wird und wir abends lieber auf der Couch als im Gastgarten sitzen, beginnt für uns offiziell die Sweatshirt-Saison.

s.Oliver x Heidi Klum: Colourblock-Sweatshirt mit Logo © s.Oliver

Das Colourblock-Sweatshirt mit Logo aus der Heidi-Klum-Kollektion passt genau in diese Zeit. Es ist sportlicher und auffälliger als die schlichten Basics und macht deshalb auch eine einfache Jeans-Sneaker-Kombination direkt interessanter.

Aktuell bekommen Sie das Sweatshirt bei Amazon für 56,46 Euro. Unser Styling-Favorit dazu: gerade geschnittene Jeans, Sneaker und eine größere Tasche – fertig ist ein unkomplizierter Look für Wochenende, Shopping oder einen entspannten Tag im Office.

Ein Shirt, das morgens keine Styling-Krise verursacht

Dann gibt es noch jene Kleidungsstücke, die wir besonders an Tagen lieben, an denen vor dem Kleiderschrank einfach gar nichts funktionieren will. Ein gutes T-Shirt gehört definitiv dazu.

s.Oliver Damen 2188320 T-Shirt mit Logo-Prints.Oliver Damen 2169638 Gürtel © S.Oliver

Das s.Oliver x Heidi Klum T-Shirt mit Logo-Print kostet aktuell 20,96 Euro und lässt sich praktisch mit allem kombinieren, was ohnehin schon im Kleiderschrank hängt.

Mit Jeans und Sneakern wird es lässig, unter einem Blazer etwas angezogener und mit Lederjacke bekommt der Look direkt mehr Coolness. Genau deshalb mögen wir solche unkomplizierten Teile: Sie brauchen nicht viel Styling, sehen aber trotzdem nach einem fertigen Outfit aus.

Unser Accessoire-Favorit: Dieser Gürtel macht aus Basics einen Look

Nicht immer braucht es gleich ein komplett neues Outfit. Manchmal reicht ein einziges Accessoire – und genau deshalb gehört auch der s.Oliver Damengürtel zu unseren Favoriten.

s.Oliver Damen 2169638 Gürtel © S.Oliver

Gerade im Herbst tragen wir Gürtel wieder besonders gerne: zur Jeans mit eingestecktem Shirt, über einem Strickkleid oder sogar über einem längeren Blazer. Ein kleines Detail, das überraschend viel verändern kann.

Bei Amazon ist der Gürtel momentan ebenfalls im befristeten Angebot. Statt 30,24 Euro UVP kostet er aktuell 24,19 Euro. Sie sparen damit 20 Prozent beziehungsweise 6,05 Euro.

Das würden wir jetzt aus der Heidi-Klum-Kollektion shoppen

© S.Oliver

Was uns an der Auswahl besonders gefällt? Sie müssen nicht Ihren kompletten Kleiderschrank umstellen, um den Look der Kollektion zu tragen. Die einzelnen Teile lassen sich problemlos mit vorhandenen Basics kombinieren.

Darum finden wir die Kollektion cool

Was uns an der Kollektion besonders gefällt: Sie macht Mode wieder ein bisschen spielerischer. Die Pieces lassen sich unkompliziert miteinander kombinieren und genauso gut mit Teilen stylen, die Sie ohnehin schon im Kleiderschrank haben. Mal sportlich, mal figurbetont, mal etwas auffälliger – die Auswahl ist vielseitig, ohne dass die Looks übertrieben wirken. Genau das mögen wir: Mode, die Spaß macht, Trends aufgreift und trotzdem im echten Alltag funktioniert.

Gerade bei beliebten Kollektionen lohnt es sich allerdings, bei der eigenen Wunschgröße nicht ewig zu warten. Wenn Sie ein Teil aus Heidi Klums s.Oliver-Kollektion ohnehin schon im Auge haben, ist jetzt ein ziemlich guter Zeitpunkt, noch einmal einen Blick darauf zu werfen.

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