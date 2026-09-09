Gua Sha: Kann dieses Beauty-Tool das Gesicht definierter machen?

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Ein paar Minuten Massage am Morgen und das Gesicht soll frischer, weniger geschwollen und sogar etwas definierter aussehen? Gua Sha gehört mittlerweile fest zu den Beauty-Routinen auf Social Media. Models, Schauspielerinnen und Beauty-Creator zeigen immer wieder, wie sie mit den charakteristisch geformten Tools über Wangen, Stirn und Kieferpartie streichen.

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Auch wir wollten wissen: Was steckt wirklich hinter dem Hype – und sieht man tatsächlich einen Unterschied? Deshalb haben wir uns einen Gua Sha selbst vorgenommen. Besonders interessant für Einsteiger ist aktuell der Kitsch Edelstahl Gua Sha, denn das silberne Beauty-Tool kostet bei Amazon derzeit nur 8,05 Euro statt 10,07 Euro – also 20 Prozent weniger.

Gua Sha ist kein neuer TikTok-Trend

So modern das Ritual auf Instagram und TikTok aussieht: Erfunden haben es Beauty-Influencer definitiv nicht.

Gua Sha hat seine Wurzeln in China und ist eine traditionelle Massagetechnik der chinesischen Medizin. Die ursprüngliche Anwendung unterscheidet sich allerdings deutlich von der sanften Gesichtsmassage, die wir heute aus Beauty-Routinen kennen. Traditionell wurde mit einem Werkzeug über die Haut gestrichen beziehungsweise geschabt – daher stammt auch der Name.

Die moderne Beauty-Version fürs Gesicht ist wesentlich sanfter. Statt kräftigem Druck wird ein flaches Tool vorsichtig über eingeölte oder mit Serum vorbereitete Haut geführt.

Kitsch Edelstahl Gua Sha Stein, Guasha Tool für Gesicht - Silber © Kitsch

Und aus einer jahrhundertealten Technik ist inzwischen ein internationales Beauty-Ritual geworden.

Von Gwyneth Paltrow bis Elle Macpherson: Auch Stars lieben Gesichtsmassagen

Dass Gua Sha so populär geworden ist, dürfte auch an prominenten Fans liegen. Stars wie Gwyneth Paltrow und Elle Macpherson haben Gua Sha beziehungsweise entsprechende Gesichtsmassage-Rituale öffentlich in ihren Beauty-Routinen thematisiert.

Das Versprechen klingt schließlich verlockend: ein paar Minuten Selfcare, ein angenehm kühlendes Gefühl und danach ein frischeres, weniger "puffy" wirkendes Gesicht.

Doch genau beim Thema Jawline und Gesichtskontur wird im Netz gerne etwas übertrieben.

Kann Gua Sha wirklich eine definiertere Jawline zaubern?

Kitsch Edelstahl Gua Sha Stein, Guasha Tool für Gesicht - Silber © Kitsch

Kurz gesagt: dauerhaft neu formen kann ein Gua Sha Ihr Gesicht nicht.

Das Tool baut kein Gesichtsfett ab und kann auch ein Doppelkinn nicht einfach "wegmassieren". Aussagen wie "Jawline Former" oder "Doppelkinn-Reduzierer", die man bei entsprechenden Produkten häufig liest, sollte man deshalb mit der nötigen Portion Skepsis betrachten.

Was eine sanfte Gesichtsmassage aber durchaus bewirken kann: Sie kann den Abtransport vorübergehend eingelagerter Flüssigkeit unterstützen und dadurch Schwellungen reduzieren. Wenn das Gesicht morgens beispielsweise etwas aufgedunsen wirkt, können die Konturen anschließend vorübergehend deutlicher erscheinen.

Und genau diesen Effekt fanden wir in unserem Test am interessantesten.

Wir haben es getestet – und bei Schwellungen gefällt uns der Effekt

Kitsch Edelstahl Gua Sha Stein, Guasha Tool für Gesicht - Silber © Kitsch

Wir wollten nicht nur über den Trend schreiben, sondern haben Gua Sha selbst ausprobiert.

Unser Eindruck: Besonders morgens macht das Ritual Spaß. Wenn das Gesicht nach dem Aufstehen etwas geschwollen wirkt, fühlt sich der kühle Gua Sha angenehm an. Nach der Massage wirkte die Haut bei uns frischer und weniger aufgedunsen – besonders rund um Wangen und Kieferpartie.

Das sollte man allerdings nicht mit einer dauerhaften Veränderung der Gesichtskonturen verwechseln. Bei uns war es vor allem der abschwellende beziehungsweise "depuffende" Effekt, der sichtbar auffiel. Genau dafür würden wir das Tool auch weiterhin verwenden.

Dazu kommt: Die langsamen Massagebewegungen sind einfach angenehm. Gerade wenn man morgens fünf Minuten mehr Zeit hat, entwickelt sich daraus schnell ein kleines Selfcare-Ritual.

Edelstahl gefällt uns sogar besser als der klassische Stein

Gua-Shas kennt man meistens aus Jade oder Rosenquarz. Das Kitsch-Modell geht einen anderen Weg und besteht aus Edelstahl.

Und das hat einen entscheidenden Vorteil: Es ist wunderbar kühl.

Gerade am Morgen macht das einen Unterschied. Wer den Effekt noch verstärken möchte, kann das Tool vor der Anwendung kurz kühl lagern. Außerdem lässt sich Edelstahl unkompliziert reinigen und ist weniger empfindlich als Naturstein.

Für uns fühlt sich die Edelstahlvariante dadurch fast wie eine Mischung aus klassischem Gua Sha und Cooling-Tool an.

So benutzen wir Gua Sha am liebsten

Wichtig: Bitte nicht mit viel Druck über trockene Haut schaben. Wir verwenden vorher lieber ein Gesichtsöl oder ein Serum, das ausreichend Gleitfähigkeit bietet.

Dann setzen wir den Gua Sha möglichst flach an und führen ihn langsam über das Gesicht. An der Kieferpartie geht es beispielsweise vom Kinn in Richtung Ohr, an den Wangen von der Gesichtsmitte nach außen. Dabei reicht sanfter Druck vollkommen aus.

Wer zu Schwellungen neigt, kann zusätzlich den Hals- und seitlichen Gesichtsbereich vorsichtig in die Routine einbeziehen. Bei gereizter, verletzter oder akut entzündeter Haut würden wir die Massage dagegen auslassen.

Und ganz wichtig: Mehr Druck bringt nicht automatisch mehr. Rötungen oder Schmerzen sind nicht das Ziel.

Für 8 Euro würden wir den Beauty-Trend wieder ausprobieren

Luxuriöse Gua-Shas können überraschend teuer werden. Genau deshalb finden wir das aktuelle Angebot von Kitsch interessant.

Der Kitsch Edelstahl Gua Sha kostet bei Amazon aktuell 8,05 Euro statt 10,07 Euro. Sie sparen damit 20 Prozent beziehungsweise 2,02 Euro.

Natürlich brauchen Sie keinen Gua Sha für eine gute Hautpflege. Und wer erwartet, nach fünf Minuten Massage plötzlich eine komplett neue Gesichtsform im Spiegel zu sehen, wird enttäuscht sein.

Wer allerdings morgens häufiger mit einem geschwollenen Gesicht aufwacht oder einfach ein entspannendes Massage-Ritual in die Skincare integrieren möchte, bekommt hier für rund acht Euro einen unkomplizierten Einstieg.

Unser Fazit: Die neue Jawline bleibt aus – der Frischekick gefällt uns

Nach unserem Test verstehen wir, warum Gua Sha trotz aller überzogenen Social-Media-Versprechen so viele Fans hat.

Nein, unser Gesicht sah danach nicht plötzlich völlig anders aus. Aber gerade bei morgendlichen Schwellungen haben wir einen Unterschied wahrgenommen: Das Gesicht wirkte weniger puffy, frischer und dadurch stellenweise auch etwas definierter. Dazu kommt das angenehm kühlende Gefühl des Edelstahls.

Für uns liegt genau darin der eigentliche Reiz des Trends: kein Wunderwerkzeug für eine neue Jawline, sondern ein kleines Beauty-Ritual, das sich gut anfühlt und bei vorübergehenden Schwellungen einen sichtbaren Unterschied machen kann.

Und für aktuell 8,05 Euro kann man ziemlich günstig herausfinden, ob Gua Sha auch einen festen Platz in der eigenen Morgenroutine bekommt.

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