ORF-Star packt über Gehalt aus

"Zeit im Bild"-Moderator Stefan Lenglinger stellt sich auf Instagram den Fragen seiner Fans. Dabei verrät der 33-Jährige spannende Details zu seinem ORF-Gehalt und seinem Leben abseits der Kamera.

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Tag für Tag informiert Stefan Lenglinger auf dem Bildschirm über das Weltgeschehen. Nun zeigt sich der 33-Jährige abseits des TV-Studios von einer persönlicheren Seite. Auf Instagram beantwortet der "Zeit im Bild"-Moderator die Fragen seiner Fans.

Großes Interesse am Einkommen

Vor allem bei einem Thema brennen viele auf eine Antwort: Wie viel verdient der ORF-Moderator? Woher dieses große Interesse kommt, ist klar, denn immer wieder sorgten die hohen Gehälter der ORF-Topverdiener für reichlich Gesprächsstoff. Auf die Frage, wie viel monatlich bei dem 33-Jährigen auf dem Konto landet, nennt er zwar keine konkrete Summe, gibt aber dennoch einen Einblick.

Lenglinger über sein ORF-Gehalt

Der Journalist zeigt sich mit seinem Verdienst durchaus zufrieden. "Also, ich verdiene beim ORF so viel, dass ich wirklich ein gutes Gehalt habe, von dem ich auch gut leben kann," so der Moderator. Ganz in die Karten schauen lässt er sich damit also nicht, dafür verweist er auf die Gehaltstransparenz beim ORF: Wer dort mehr als 170.000 Euro im Jahr verdient, kann namentlich samt exaktem Gehalt nachgesehen werden.

Keine Geheimnisse bei Spitzenverdienern

Diese Grenze von 170.000 Euro hat er bislang also nicht erreicht. Er macht jedoch klar: "Wenn ich mal ein Spitzenverdiener sein sollte, dann werdet ihr das sehr einfach googeln können." Doch auch abseits der Gehaltsfrage gab Lenglinger weitere private Einblicke.