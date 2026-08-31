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Zurück nach Wien

Summer-Closing für Mausi Lugner

Christina Lugner
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Für Christina "Mausi" Lugner geht der Sommermodus zu Ende. Nach Monaten voller Sonne und Strand heißt es für die Society-Lady nun langsam wieder Abschied nehmen.
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Die ehemalige Ehefrau von Richard Lugner genoss die letzten Monate in vollen Zügen und feierte das Leben. Nach monatelangem Erholen mit Sonne, Strand und Dolce Vita steht nun allerdings eine Veränderung an.

Abschied vom langersehnten Sommermodus

Christina Lugner
Christina Lugner © Privat

"Finale zum Summer Closing!", kündigte die Society-Lady offiziell an. Doch bevor Christina "Mausi" Lugner wieder endgültig im Alltag ankommt, muss sie noch eine kleine Hürde bewältigen.

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Ein kleiner Marathon vor Alltagseinstieg

Christina Lugner
Christina Lugner © Privat

Es steht ein kleiner Reparatur-Marathon auf dem Programm. Denn so ein langer Sommer hinterlässt bei der Österreicherin offenbar seine Spuren. Damit geht die warme Jahreszeit für die Prominente zu Ende.

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