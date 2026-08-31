Zurück nach Wien
Summer-Closing für Mausi Lugner
Die ehemalige Ehefrau von Richard Lugner genoss die letzten Monate in vollen Zügen und feierte das Leben. Nach monatelangem Erholen mit Sonne, Strand und Dolce Vita steht nun allerdings eine Veränderung an.
Abschied vom langersehnten Sommermodus
"Finale zum Summer Closing!", kündigte die Society-Lady offiziell an. Doch bevor Christina "Mausi" Lugner wieder endgültig im Alltag ankommt, muss sie noch eine kleine Hürde bewältigen.
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Ein kleiner Marathon vor Alltagseinstieg
Es steht ein kleiner Reparatur-Marathon auf dem Programm. Denn so ein langer Sommer hinterlässt bei der Österreicherin offenbar seine Spuren. Damit geht die warme Jahreszeit für die Prominente zu Ende.
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