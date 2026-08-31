TV-Hammer! Aus für RTL-Soap "Unter uns"

Nach über drei Jahrzehnten im TV steht das bittere Soap-Aus der Kultserie Unter uns kurz bevor.

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Aus für RTL-Soap "Unter uns": Die verbleibenden Folgen laufen noch bis März 2027 bei RTL und auf RTL+. Der Sender wird die Produktion seiner bekannten Serie Unter uns zum Ende 2026 offiziell einstellen. Mit dieser Entscheidung endet eine der längsten Geschichten des deutschen Fernsehens. Alle Schauspieler und Beteiligten wurden bereits über das bevorstehende Soap-Aus informiert.

Gründe für das Ende

Künftig setzt der Sender strategisch auf andere Marken. Das unerwartete Soap-Aus von Unter uns ist Teil einer Neuausrichtung des Programms. RTL-Programmchefin Inga Leschek sprach in diesem Zusammenhang von einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte der Serie.

Rekorde der Schillerallee

Nach jahrzehntelanger Produktion verabschiedet sich das Format mit beeindruckenden Zahlen:

Es wurden über 7.850 Episoden produziert.

Am Set flossen rund 107 Liter Kunstblut.

Über 31.927 Schminkschwämmchen wurden verbraucht.

Dienstälteste Schauspielerin ist Isabell Hertel als Ute Huber. UFA-Chef Sascha Schwingel sieht das Soap-Aus von Unter uns nicht als endgültigen Schlusspunkt und will neue Perspektiven prüfen.