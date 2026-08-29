Emotional
Bei Zarrella-Show: Sängerin packt über Schicksalsschlag aus
Giovanni Zarrella wollte am Samstag mit dem ersten Sommer-Open-Air seiner "Giovanni Zarrella Show" eigentlich vor allem für gute Laune sorgen. Mit Stars wie Andrea Berg und Andreas Gabalier sowie der bekannten "ZDF-Fernsehgarten"-Kulisse gelang das zunächst auch. Doch im Gespräch mit der Band "Frida Gold" wurde es plötzlich ganz still, als Frontfrau Alina Süggeler eine bewegende Enthüllung machte.
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Lebensbedrohliche Diagnose nach Musikshow
Erst vor Kurzem hatte die 41-Jährige gemeinsam mit Zarrella bei "Sing meinen Song" auf VOX eine für sie "wunderschöne" Zeit erlebt. Kaum war sie wieder zu Hause, folgte jedoch ein lebensbedrohlicher Schicksalsschlag. "Ich war kaum in der Lage, zu verarbeiten, was gerade Schönes, Wundervolles passiert war", erzählte Süggeler in der Show. Sie wollte die damalige Sendungs-Teilnahme eigentlich noch positiv nachwirken lassen, doch stattdessen traf sie die schwere Diagnose: "Dann hat mich eine schwere Hirnblutung erwischt."
Mit dem Leben abgeschlossen
Die Musikerin sprach offen darüber, wie ernst ihre Lage damals war. Dabei hatte sie sogar bereits mit ihrem Leben abgeschlossen und versucht, sich mit dem Gedanken an den Tod auseinanderzusetzen: "Ich dachte mir, wenn es das jetzt war, dann ist es wunderschön zu Ende gegangen." Mit zittriger Stimme erzählte Süggeler auch von der Wertschätzung und Liebe, die sie in ihrem Leben erfahren hatte.
Große Erleichterung im Publikum
Ihre Worte gingen dem Publikum sichtlich nahe und sorgten für unterstützenden Applaus im Studio. Auch Moderator Giovanni Zarrella fand nach ihrem Geständnis die passenden Worte und brachte die Erleichterung auf den Punkt: "Wir sind froh, dass du da bist."
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