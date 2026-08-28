Helene Fischer bricht historischen Chart-Rekord

Helene Fischer stellt einen neuen historischen Rekord auf. Mit ihrer Single "Heute Nacht" führt die Sängerin bereits seit zwölf Wochen ununterbrochen die deutschen Konservativ-Pop-Airplay-Charts an.

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Die neue Single "An meiner Seite" aus dem kommenden Album der 42-jährigen Künstlerin erscheint bereits am Freitag. Einen ersten Vorgeschmack bekamen die Fans während ihrer Tournee, wo Helene Fischer den Titel erstmals live präsentierte. Mit einer akrobatischen Performance hoch über den Köpfen des Publikums sorgte sie für Aufsehen, was in den sozialen Netzwerken vielfach gefeiert und geteilt wurde.

Sängerin übertrifft bisherigen Bestwert

Mit ihrer Hit-Single "Heute Nacht" steht die Schlager-Sängerin inzwischen zwölf Wochen in Folge auf Platz 1 der von MusicTrace ermittelten deutschen Konservativ-Pop-Airplay-Charts. Damit lässt sie die bisherige Rekordhalterin hinter sich. Erst Anfang 2026 hatte Maite Kelly, 46, mit "Der Morgen danach" elf Wochen nacheinander die Charts angeführt. Zuvor gehörte der Spitzenplatz bereits Helene Fischer selbst, deren Song "Atemlos durch die Nacht" insgesamt zehn Wochen auf Platz 1 gestanden war.

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Erste Solo-Single auf Platz eins

Die Ende Mai erschienene Single diente als offizieller MagentaTV-Song zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Auch in den offiziellen Deutschen Singles-Charts bedeutete das Werk einen Meilenstein, da "Heute Nacht" zur ersten Solo-Single von Helene Fischer auf dem ersten Platz wurde.

Helene Fischer © APA/Sebastian Willnow

Großer Erfolg der spektakulären Tournee

Der Titel entwickelte sich zum Soundtrack des Sommers. Im Rahmen ihrer "360°-Stadion-Tour" begeisterte die Künstlerin in vier Ländern ihr Publikum. Insgesamt besuchten knapp 750.000 Fans die 15 Konzerte der Sängerin, während der Hit weiterhin die Charts dominiert.