Dominic Thiem spricht über Hochzeit mit Lili Paul-Roncalli

Dominic Thiem gibt auf Ö3 bei "Walek wandert" offene Einblicke in sein Privatleben und seine Finanzen. Der ehemalige Tennis-Star spricht über Hochzeitspläne mit Lili Paul-Roncalli und den Umgang mit seinem Vermögen.

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Fast fünf Jahre nach seinem ersten Auftritt wandert der ehemals Weltranglisten-Dritte erneut mit Tom Walek. Im Gespräch zeigt sich der Ex-Tennis-Profi entspannt und spricht offen über sein neues Leben nach der Sportkarriere sowie über Gerüchte rund um eine mögliche Hochzeit.

Pläne für die eigene Hochzeit

Auf die Frage nach Hochzeitsgerüchten mit seiner Freundin Lili Paul-Roncalli antwortet der Sportler: "Es gibt keinen konkreten Plan, aber irgendwann will ich schon heiraten. Außerdem habe ich schon mit sehr guten Freunden sehr lustige Junggesellenabschiede erlebt und ich will auch meinen eigenen erleben." Auf die Nachfrage, ob dies demnächst passieren könnte, erklärt er: "Ich würde sagen innerhalb von den nächsten fünf Jahren."

Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli © Andreas Tischler / Vienna Press

Vermögen von 30 Millionen Dollar

Auch über seine finanzielle Situation äußert er sich transparent. Laut ATP-Website hat er 30 Millionen Dollar Preisgeld gewonnen, was finanziell für Absicherung sorgt. Dazu sagt der Tennis-Star: "Das stimmt auf den Cent genau. Da ist ja Tennis eine von den exponiertesten Sportarten, wo man das Preisgeld bis auf den letzten Cent genau sieht". Er betont weiters: "Wenn man das Glück hat, so viel Geld zu verdienen, dann muss man auch schauen, dass man gut damit umgeht. Dass das auch wirklich dann für das ganze Leben ausreicht."

Umdenken nach der schweren Verletzung

Insbesondere eine gesundheitliche Zäsur prägte seine Einstellung zum Geld. "Speziell wie meine Verletzung gekommen ist, ist mir auch bewusst geworden, dass das einmal ein Ende haben wird. Dass nicht für immer ein paar Millionen pro Jahr reinkommen werden. Dann ist mir bewusst worden, dass ich auch wirklich darauf schauen muss und dass ich mich da auch in gewisser Weise weiterbilden muss in dem Thema", so Thiem im Radio-Gespräch. Damit schließt das Interview mit klaren Einblicken in seine Zukunft und Finanzplanung.

Dominic Thiem und Tom Walek © ORF Hitradio Ö3

Zu hören ist das ganze Interview mit Dominic Thiem am Sonntag ab 9.00 Uhr in der Sendung "Walek wandert" auf Ö3.