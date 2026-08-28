Kronprinz Haakon wachte ganze Nacht am Spitalsbett

Trauer um König Harald V.: Der 89-jährige norwegische Monarch ist am Freitagmorgen im Rikshospitalet verstorben. Zuvor hatten sich zahlreiche Familienmitglieder im Krankenhaus versammelt.

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Nach Angaben des norwegischen Königshofs vom Donnerstag hatte sich der Gesundheitszustand des Monarchen verschlechtert und war "sehr ernst". König Harald V. verstarb am Freitagmorgen im Rikshospitalet in Oslo, während Berichte aus den Stunden davor von der großen Sorge der Familie zeichnen.

Kronprinz Haakon blieb über Nacht

Kronprinz Haakon, 53, stand seinem 89-jährigen Vater in dieser Zeit bei. Gemeinsam mit Kronprinzessin Mette-Marit, 53, hatte er den Monarchen bereits am Donnerstag für mehrere Stunden besucht. Nach einer kurzen Rückkehr nach Skaugum um 16 Uhr trafen beide um 19:40 Uhr erneut im Spital ein. Während Mette-Marit die Klinik gegen 22 Uhr wieder verließ, blieb der Thronfolger vor Ort. Wie die norwegische Zeitung "VG" berichtete, verbrachte er die gesamte Nacht im Rikshospitalet.

Mette-Marit und Haakon © APA/AFP/NTB/CORNELIUS POPPE

Große Anteilnahme in Oslo © Getty Images

Königsfamilie versammelte sich in Oslo

Bereits im Laufe des Donnerstags waren zahlreiche Familienmitglieder in die Klinik gekommen. Königin Sonja, 89, hielt sich ab dem Morgen für viele Stunden dort auf. Auch Prinzessin Ingrid Alexandra, 22, Prinz Sverre Magnus, 20, Prinzessin Märtha Louise, 54, Prinzessin Astrid, 94, Leah Isadora Behn, 21, sowie Marius Borg Høiby, 29, besuchten den Monarchen.

König Haakon © Getty Images

Bakterielle Infektion im Blut festgestellt

König Harald V. befand sich bereits seit mehreren Tagen im Rikshospitalet. Laut Palast hatte sich sein Zustand am vergangenen Wochenende verschlechtert. Der 89-Jährige wurde wegen einer bakteriellen Infektion im Blut mit Antibiotika behandelt. Aufgrund der Erkrankung war der Monarch krankgeschrieben, weshalb Kronprinz Haakon für diesen Zeitraum die Aufgaben als Regent übernommen hatte.