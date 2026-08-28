oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Skandale, Epstein

Norwegen-Monarchie vor unsicherer Zukunft

Sechs elegant gekleidete Personen posieren für ein offizielles Gruppenfoto in einem prunkvollen Raum.
© IMAGO/Belga
Ohne Harald V. ist unsicher, wohin die norwegische Monarchie steuert.
OE24 auf Google bevorzugen

Denn während der König in seinem Land enormen Rückhalt genoss, haben Skandale das Vertrauen in die Kronprinzenfamilie zuletzt stark erschüttert.

Kronprinzessin Mette-Marit war wegen ihrer engen Freundschaft zu dem US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in die Kritik geraten. Nach dem Tod des Königs übernimmt die 53-Jährige laut Aussagen von Verfassungsrechtlern nicht automatisch das Amt der Königin - die Entscheidung über ihre Rolle obliegt dem neuen König Haakon.

Auch interessant

Hirnblutung nach Horror-Fahrt! Freizeitpark schließt Achterbahn

DIESE Änderung gibt's jetzt im Tiergarten Schönbrunn

Dieser JBL-Lautsprecher ist im Amazon-Angebot

Mette-Marits ältester Sohn Marius Borg Høiby aus einer früheren Beziehung wurde im Juni unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht zu vier Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Viele Norweger sind seitdem unsicher, ob Mette-Marit wirklich das Zeug zur Königin hat.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Norwegen-Monarchie vor unsicherer Zukunft

Wiener Rentenmarkt im Späthandel minimal höher

So mächtig war König Harald

So reich war König Harald V. von Norwegen

Lkw stürzte um & verlor Hunderte Liter Diesel

Tragisch: Königin Sonja kam zu spät ins Spital

Österreicher erlitt Schlaganfall im Petersdom

Schwindelanfall: TV-Moderatorin bricht Sendung ab

Kronprinz Haakon wachte ganz Nacht am Spitalsbett

Luxuswagen statt Fahrrad: In China boomen Nobelkarossen