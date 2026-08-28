Norwegen-Monarchie vor unsicherer Zukunft

Ohne Harald V. ist unsicher, wohin die norwegische Monarchie steuert.

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Denn während der König in seinem Land enormen Rückhalt genoss, haben Skandale das Vertrauen in die Kronprinzenfamilie zuletzt stark erschüttert.

Kronprinzessin Mette-Marit war wegen ihrer engen Freundschaft zu dem US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in die Kritik geraten. Nach dem Tod des Königs übernimmt die 53-Jährige laut Aussagen von Verfassungsrechtlern nicht automatisch das Amt der Königin - die Entscheidung über ihre Rolle obliegt dem neuen König Haakon.

Mette-Marits ältester Sohn Marius Borg Høiby aus einer früheren Beziehung wurde im Juni unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht zu vier Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Viele Norweger sind seitdem unsicher, ob Mette-Marit wirklich das Zeug zur Königin hat.