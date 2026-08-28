DIESE Änderung gibt's jetzt im Tiergarten Schönbrunn

Die Koalas im Tiergarten Schönbrunn werden derzeit auch mit Eukalyptus aus der Steiermark gefüttert.

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Um die Versorgung der Tiere regionaler und ressourcenschonender zu gestalten, hat die Firma Frutura in Zusammenarbeit mit dem Tiergarten bereits im Frühjahr einen Testbetrieb mit in Stainz und Bad Blumau gezogenen Eukalyptuspflanzen gestartet, teilte der Zoo am Freitag in einer Aussendung mit. Bisher wird ein Teil des Eukalyptus aus Belgien und Großbritannien importiert.

In Stainz bei Straden wachsen die Eukalyptuspflanzen in Töpfen in Gewächshäusern, in Bad Blumau werden sie in Folientunneln direkt im Mutterboden kultiviert. Langfristig sollen die Importe durch regionale Produktion ersetzt werden. "Wir setzen bei all unseren Futtermitteln auf Nachhaltigkeit und Regionalität, vom Fleisch für unsere Raubkatzen über den Bambus für unsere Pandas aus dem Burgenland bis hin zum Eukalyptus für unsere Koalas", berichtete Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Auch Eukalyptus aus Simmering

"Bereits jetzt beziehen wir einen Teil unseres Eukalyptus aus Simmering. Das soll auch weiterhin so bleiben. Mit zusätzlichem steirischen Eukalyptus könnten wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gehen", erläuterte der Zoodirektor. Aktuell befindet sich die Zusammenarbeit von Frutura und dem Tiergarten noch in der Testphase.

Bei den Koalas kam die erste Testlieferung des steirischen Eukalyptus laut Schönbrunn gut an. Jedes der beiden Schönbrunner Tiere frisst täglich etwa 300 bis 500 Gramm Eukalyptus, wobei nicht jeder Trieb ihren Geschmack treffe. "Koalas sind richtige Eukalyptus-Kenner. Vor allem junge Triebe werden gefressen, da diese weniger ätherische Öle und giftige Substanzen enthalten", berichtete Eveline Dungl, zoologische Kuratorin im Tiergarten.

Test mit 25 Eukalyptusarten

"Die Tiere haben auch individuelle Vorlieben. Von den über 600 bekannten Eukalyptusarten nehmen sie bei Weitem nicht alle an", so Dungl. Auch beim Anbau in der Steiermark setzt Frutura auf Vielfalt. "An unseren beiden Standorten ziehen wir derzeit mehr als 1.200 Pflanzen aus 25 verschiedenen Eukalyptusarten auf", sagte Geschäftsführer Manfred Hohensinner.