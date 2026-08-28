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Große Suchaktion

Verirrter Wanderer (58) gefunden

Der Wanderer wird ins Tal gebracht.
© Bergrettung Hüttschlag
Der Deutsche wurde am Donnerstag als vermisst gemeldet.
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Bergrettungskräfte haben einen verirrten Wanderer in der Nacht auf Freitag abseits eines markierten Wanderweges in Hüttschlag im Pongau aufgefunden. "Er hatte sich verstiegen und war sehr erschöpft", schilderte der Einsatz- und Ortsstellenleiter der Bergrettung Hüttschlag, Markus Rettenwender, in einer Aussendung der Salzburger Bergrettung. Der 58-jährige Deutsche befand sich auf 1.900 Meter Seehöhe im Bereich der Reitalm. Er wurde am Donnerstagabend als vermisst gemeldet.

Bergretter suchten nach Vermissten

Der Wanderer hatte einen Notruf abgesetzt, aber aufgrund der schlechten Mobilfunkverbindung in dem weitläufigen Gebiet sind laut Bergrettung nur einzelne SMS durchgekommen. 23 Bergretter aus Hüttschlag machten sich gemeinsam mit einem Alpinpolizisten zur nächtlichen Suche auf.

"Die Tourenplanung des Mannes war mangelhaft und er hatte den gut markierten Wanderweg verlassen. Die Wirtin der Vorderkaseralm hatte ihm dazu noch zuvor empfohlen, dass er nicht mehr weitergehen solle." Der Einsatz endete am Freitag kurz vor ein Uhr. Die Bergrettung wurde von der Feuerwehr Hüttschlag und einem Drohnenteam unterstützt.

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