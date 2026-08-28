Lebensgefahr: Bauer (82) in Kreiselwender geraten

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten im Bezirk Murau hat ein 82-jähriger Landwirt lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er wurde per Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt gebracht.

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Donnerstag gegen 17:30 Uhr war der 82-jährige Landwirt mit seinem Traktor mit Heuarbeiten beschäftigt. Dabei dürften sich Teile eines Weidezaunes im Kreiselwender verheddert haben. Der Landwirt stellte das Arbeitsgerät daraufhin ab und versuchte, den Weidezaun zu entfernen.

Hilfeversuch

Der 26-jährige Enkel des Landwirtes wollte seinem Großvater bei der Reparatur helfen. Dabei kam der 82-Jährige in den Kreiselwender und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der 26-Jährige setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Ermittlungen zum Hergang laufen

In weiterer Folge wurde der 82-jährige Landwirt vom Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt verbracht. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durchgeführt.