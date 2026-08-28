Schwerer Unfall
Lebensgefahr: Bauer (82) in Kreiselwender geraten
Donnerstag gegen 17:30 Uhr war der 82-jährige Landwirt mit seinem Traktor mit Heuarbeiten beschäftigt. Dabei dürften sich Teile eines Weidezaunes im Kreiselwender verheddert haben. Der Landwirt stellte das Arbeitsgerät daraufhin ab und versuchte, den Weidezaun zu entfernen.
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Hilfeversuch
Der 26-jährige Enkel des Landwirtes wollte seinem Großvater bei der Reparatur helfen. Dabei kam der 82-Jährige in den Kreiselwender und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der 26-Jährige setzte sofort die Rettungskette in Gang.
Ermittlungen zum Hergang laufen
In weiterer Folge wurde der 82-jährige Landwirt vom Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt verbracht. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durchgeführt.
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