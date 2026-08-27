Kunstraub mitten in Wiener City: Diebe auf der Flucht

Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagnachmittag eine Glasvitrine in einem Museum in der Wiener Innenstadt eingeschlagen und ein Ausstellungsstück gestohlen. Die Täter sind auf der Flucht.

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Am Donnerstagnachmittag schlugen die beiden Männer die Vitrine im Museum ein und entnahmen das Objekt. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in eine noch unbekannte Richtung. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Fahndung bislang ohne Erfolg

Nach der Tat wurden umgehend umfangreiche Sofortfahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese verliefen bislang jedoch negativ und führten nicht zum Aufspüren der flüchtigen Männer.

Landeskriminalamt übernimmt die Ermittlungen

Das Landeskriminalamt Wien hat die Arbeit aufgenommen und ermittelt derzeit auf Hochtouren, um die Hintergründe der Tat zu klären und die unbekannten Täter ausfindig zu machen.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-38200 erbeten.