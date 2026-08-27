Museums-Coup
Kunstraub mitten in Wiener City: Diebe auf der Flucht
Am Donnerstagnachmittag schlugen die beiden Männer die Vitrine im Museum ein und entnahmen das Objekt. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in eine noch unbekannte Richtung. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.
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Fahndung bislang ohne Erfolg
Nach der Tat wurden umgehend umfangreiche Sofortfahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese verliefen bislang jedoch negativ und führten nicht zum Aufspüren der flüchtigen Männer.
Landeskriminalamt übernimmt die Ermittlungen
Das Landeskriminalamt Wien hat die Arbeit aufgenommen und ermittelt derzeit auf Hochtouren, um die Hintergründe der Tat zu klären und die unbekannten Täter ausfindig zu machen.
Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-38200 erbeten.
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