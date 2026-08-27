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Großeinsatz

Lkw-Lenker kracht auf Nordbrücke in Leitschiene

© zVg
Der verletzte Kraftfahrer wurde per Heli ins Spital geflogen.
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Wien. Zu dem Unfall kam es am Donnerstagvormittag im 21. Wiener Gemeindebezirk: Ein Lkw-Fahrer (45) war auf der Nordbrücke stadteinwärts in Richtung Gürtel unterwegs, als er während der Fahrt plötzlich gesundheitliche Probleme erlitt. Daraufhin krachte der 45-Jährige mit dem Schwerfahrzeug gegen eine Leitschiene.

Der Lkw kam nach dem Crash zum Stillstand. Andere Autofahrer alarmierten sofort die Polizei und Rettung. Laut Rettung war der 45-Jährige, der bei dem Crash verletzt wurde, nur schwer ansprechbar. Die Einsatzkräfte leisteten sofort Erste Hilfe und lieferten den Verletzten anschließend per Hubschrauber in ein Krankenhaus ein.

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